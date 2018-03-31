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قيمة جائزة اليانصيب الأمريكية تتجاوز 500 مليون دولار
السبت 31 مارس 2018 07:44 م
جائزة يانصيب امريكية
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جائزة يانصيب امريكية
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قال القائمون على يانصيب (ميجا مليونز) الأمريكي إن قيمة الجائزة الكبرى زادت إلى 521 مليون دولار لكن لم يعلن عن اسم فائز يوم السبت.
وهذه هي رابع مرة في تاريخ الجائزة تتجاوز فيها قيمة اليانصيب 500 مليون دولار، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
وكانت الأرقام الفائزة في السحب الذي أجري مساء الجمعة هي 11 و28 و31 و46 و59.
ويأتي هذا بعد سحب أجري يوم 27 مارس آذار هو الثالث والعشرين على التوالي دون تذكرة فائزة بالجائزة الكبرى.
وقالت (ميجا مليونز) إن الورقة الوحيدة الرابحة بيعت في ولاية نيوجيرزي.
وزادت قيمة الجائزة الكبرى منذ أن فاز بها في آخر مرة شاب من ولاية فلوريدا يبلغ من العمر 20 عاما وكان ذلك في الخامس من يناير كانون الثاني وبلغت قيمتها 451 مليون دولار.
والجائزة التي جرى السحب عليها مساء الجمعة هي عاشر أكبر جائزة تقدم في تاريخ اليانصيب في الولايات المتحدة.
وأكبر جائزة مسجلة في تاريخ يانصيب (ميجا مليونز) كانت 656 مليون دولار وكان ذلك في عام 2012.
وتباع بطاقات جائزة (ميجا مليونز) في 44 ولاية بالإضافة إلى واشنطن العاصمة والجزر العذراء الأمريكي
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