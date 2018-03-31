تثبيت الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا حتى آخر أبريل

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قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط يوم السبت إن مصر ستبقي سعر الدولار الجمركي دون تغيير في أبريل نيسان عند 16 جنيها.



وبدأت مصر تحديد سعر شهري ثابت للدولار الجمركي في يناير كانون الثاني 2017 عقب تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني 2016. وتحدد مصر السعر منذ ذلك الحين على أساس شهري.



وظل الجنيه مستقرا تقريبا عند المستوى نفسه في الأشهر الأخيرة ليجرى تداوله عند نحو ‭17.6‬ جنيه للدولار في تداولات السبت.



وأ