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اقتصاد وأسواق
تثبيت الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا حتى آخر أبريل
السبت 31 مارس 2018 07:08 م
الدولار وجني ثمار الإصلاح
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الدولار وجني ثمار الإصلاح
متابعات
قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط يوم السبت إن مصر ستبقي سعر الدولار الجمركي دون تغيير في أبريل نيسان عند 16 جنيها.
وبدأت مصر تحديد سعر شهري ثابت للدولار الجمركي في يناير كانون الثاني 2017 عقب تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني 2016. وتحدد مصر السعر منذ ذلك الحين على أساس شهري.
وظل الجنيه مستقرا تقريبا عند المستوى نفسه في الأشهر الأخيرة ليجرى تداوله عند نحو 17.6 جنيه للدولار في تداولات السبت.
وأ
علنت مصلحة الجمارك اليوم السبت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري, والتي سيتم العمل بها اعتبارا من غد الأحد وحتى نهاية أبريل، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وجاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه كالتالي:
العملة السعر بالجنيه
———- —————
دولار أمريكي 16
يورو 19.8257 جنيه
إسترليني 22.5473
دولار كندي 12.4176
كرون دنمركي 2.6631
كرون نرويجي 2.0742
كرون سويدي 1.9412
فرنك سويسري 16.8564
100 ين ياباني 15.1301
ريال سعودي 4.2667
دينار كويتي 53.4690
درهم إماراتي 4.3570
دولار إسترالي 12.3280
دينار بحريني 42.4551
ريال عماني 41.5618
ريال قطري 4.3956
دينار أردني 22.5671
يوان صيني 2.5498
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