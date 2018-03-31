أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
595.00 عيار 21
510.00 عيار 18
680.00 عيار 24
4760.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
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120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تثبيت الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا حتى آخر أبريل

الدولار وجني ثمار الإصلاح
الدولار وجني ثمار الإصلاح
الدولار وجني ثمار الإصلاح

متابعات 

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط يوم السبت إن مصر ستبقي سعر الدولار الجمركي دون تغيير في أبريل نيسان عند 16 جنيها.

وبدأت مصر تحديد سعر شهري ثابت للدولار الجمركي في يناير كانون الثاني 2017 عقب تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني 2016. وتحدد مصر السعر منذ ذلك الحين على أساس شهري.

وظل الجنيه مستقرا تقريبا عند المستوى نفسه في الأشهر الأخيرة ليجرى تداوله عند نحو ‭17.6‬ جنيه للدولار في تداولات السبت.

وأعلنت مصلحة الجمارك اليوم السبت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري, والتي سيتم العمل بها اعتبارا من غد الأحد وحتى نهاية أبريل، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.


وجاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه كالتالي:


العملة                            السعر  بالجنيه


———-                       —————


دولار أمريكي                        16


يورو                            19.8257 جنيه


إسترليني                      22.5473


دولار كندي                    12.4176


كرون دنمركي                  2.6631


كرون نرويجي                 2.0742


كرون سويدي                1.9412


فرنك سويسري             16.8564


100 ين ياباني              15.1301


ريال سعودي                4.2667


دينار كويتي                53.4690


درهم إماراتي               4.3570


دولار إسترالي            12.3280


دينار بحريني              42.4551


ريال عماني              41.5618


ريال قطري                4.3956


دينار أردني              22.5671


يوان صيني              2.5498
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