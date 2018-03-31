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اقتصاد وأسواق
الثروة السمكية توقع بروتوكولا لتنمية بحيرتي أدكو ومريوط
السبت 31 مارس 2018 05:43 م
الثروة السمكية توقع بروتوكولا لتنمية بحيرتي أدكو ومريوط
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الثروة السمكية توقع بروتوكولا لتنمية بحيرتي أدكو ومريوط
المال- خاص
تم اليوم السبت توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والري ممثلة في الشركة القابضة للري والصرف، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بشأن التنسيق والتعاون في مجال تنمية بحيرتي ادكو ومريوط، والقيام بتنفيذ كافة أعمال التطهيرات والتكريك لتأهيلهما والاستفادة منهما في زيادة انتاجية الثروة السمكية.
ونص البروتوكول على قيام شركة الكراكات المصرية التابعة للشركة القابضة للري والصرف بتنفيذ كافة أعمال التطهيرات والتطوير والتعميق وغيرها من الأعمال الرامية لتأهيل بحيرتي ادكو ومريوط، وذلك من خلال الاستعانة بكافة المعدات والآلات والعمالة والخربات المتراكمة في مجال التطهير والتكريك وتنمية البحيرات.
كما نص البروتوكول على قيام شركة الكراكات المصرية بتنفيذ كافة الأعمال الفنية والهندسية التي تسند إليها من قبل الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وفقا للاشتراطات الفنية والضوابط المالية المقررة، فضلاً عن تنفيذ كافة أعمال الصيانة اللازمة للمعدات والآلات المستخدمة في منظومة التطهير والتجريف والتكريك الخاصة والمملوكة للطرف الأول.
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة فنية وهندسية متخصصة من المهندسين والفنيين والإداريين من ذوي الخبرة لتنفيذ الأعمال المتعلقة بالبروتوكول ومتابعة سير العمل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحويل البروتوكول إلى واقع عملي وتذليل أية عقبات في هذا الصدد.
وتم التوقيع بين المهندس مختار المرسى مرجان رئيس الشركة القابضة للري والصرف، والمهندس خالد عبد العزيز الحسني رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
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