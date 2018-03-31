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نقل وملاحة
إقلاع 18 رحلة للبالون بالأقصر بعد تحسن الطقس
السبت 31 مارس 2018 03:10 م
البالون
أخر الأخبار
البالون
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استأنف البالون الطائر في الأقصر رحلاته عقب تحسن الأحوال الجوية وحلقت اليوم السبت 18 رحلة أقلت 480 سائحا من مختلف الجنسيات، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط أ ش أ
وصرح عصام عبد العزيز رئيس مجلس إدارة البالون ومدير أرض إقلاع البالون الطائر بمنطقة بالبر الغربى إن استئناف رحلات البالون جاء أن أكدت الأرصاد الجوية بمطار الأقصر الدولي انتهاء العاصفة الترابية ووضوح الرؤيه تماما وأن حركة الرياح طبيعية تماما وتناسب إنطلاق كافة الرحلات.
كانت رحلات البالون قد توقفت بسبب سوء الأحوال الجوية .
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