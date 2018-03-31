10 معلومات عن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

مدينة شرم الشيخ

سلوى عثمان:



تنطلق غدا فاعليات الدورة الثالثة لمهرجان "شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي" والذي تستمر فاعلياته حتى يوم 8 إبريل القادم، ويشارك بالمهرجان فرق من أكثر من عشرة دول عربية وأوروبية منها الإمارات والكويت والعراق وسلطنة عمان وتونس وفلسطين وإيطاليا وبلجيكا والمكسيك.



1. شخصية العام: ينتهى تصويت الجمهور على اختيار الشخصية الشبابية المسرحية لعام 2017 ، يوم 4 إبريل والاختيار يتم ما بين ثلاثة شخصيات هما المخرجان المسرحيان تامر كرم ، و عادل حسان ، والممثل حمدى الميرغني.



2. عدد الفرق المشاركة: يشارك ضمن فاعليات المهرجان هذا العام 45 فرقة مسرحية من دول مختلفة ، ويشارك 24 فرقة فى المسابقة الرسمية للمهرجان.



3. تقسيم الفرق المشاركة بالمسابقة الرسمية : تنقسم فروع المهرجان لثلاثة أقسام ولكل قسم عروضه التى تتنافس للفوز بجوائزه.



ــ 10 عروض فى المسابقة الرسمية وهى، "السجن الخشبى" من إيطاليا، "امرأة إلى امرأة" من بلجيكا، "نزوة" من تونس، "لقمة عيش" من سلطنة عمان، "سوس" من العراق"، "نساء تحت الاحتلال" من فلسطين، "يوميات أدت إلى الجنون" من الكويت، الجلسة" و"نساء بلا غد" من مصر، "الجوفة" من المكسيك.



ــ 6 عروض تنافس فى مسابقة المونودراما وهى، "لا ننسى ذلك" من إسبانيا، "حلم الخادمة" من بولندا، "التصريح الأخير لشهريار" من الجزائر، "مذكرات بحار" من الكويت، "تفل قهوة" من لبنان، "واحدة حلوة" من مصر.



ــ 8 عروض فى مسابقة الشارع تمنح الجائزة بتصويت الجمهور وقيمتها 15 ألف جنيه مصرى مقدمة من وزارة الشباب والرياضة وهى، "المهرج" من تونس، "صوت الصمت" من الجزائر، "لنسافر – حكى وعرائس" من الجزائر، "مسافر ليل" و"بينوكيو" و"الأحلام" و"قصاقيص" من مصر، و"أمير الألوان السبعة" من المكسيك.



4. مسابقة التأليف المسرحي : تحمل اسم الراحل صلاح عبد الصبور ، وتقدم لهذه السابقة 36 نصا مسرحيا لمؤلفين من مصر والعراق والكويت والأردن وليبيا وتونس وسوريا وسلطنة عمان ، ويكافأ النص الفائز بجائزة مالية مقدمة من الفنان محمد صبحي إضافة إلى تكفله بإنتاج وإخراج النص على مسرحه الخاص ، وتشكلت لجنة التحكيم من الكاتب المسرحي المغربي الكبير الدكتور عبد الكريم برشيد رئيسا ، وعضوية الكاتب المصري الشاب وليد يوسف والدكتور أبو الحسن سلام الناقد والكاتب والمخرج المسرحي



5. محمد صبحي الاسم الذي تحمله هذه الدورة : تم اختياره لتهدى هذه الدورة له وسيعد الدكتور مصطفي سليم كتابا عنه.



6. المكرمين : محمد هنيدي، التونسية منى نور الدين، رشا عبدالمنعم، محمد ممدوح، مصطفى خاطر، ومن الإمارات عائشة عبدالرحمن"، وسيد رجب، والمخرج عصام السيد، والمخرج محسن رزق، والفنانة مروة عبدالمنعم



7. الورش المسرحية : تقام 14 ورشة مسرحية انضم لها عشرات الشباب من خلال مقابلات شخصية جرت على مدار الأسابيع الماضية، وهى تمارين العدل في مسرح اللاعدالة، وإيقاع الجسد في الفراغ المسرحي، والرقص المعاصر، تربية الصوت وتقنيات، وصناعة المسرح، والإدارة الثقافية، والشاطئ، وآليات الكتابة النقدية، والممثل ونظيره، وإبداعات لذوي الاحتياجات الخاصة، والبانتومايم، ألعاب الممثلين، والفضاءات المسرحية والإبداع، الإخراج المسرحي.



8. العروض المصرية: تنافس على جوائز المهرجان 6 عروض مصرية وهى " مسافر ليل"، و"بينوكيو والأحلام"، و"قصاقيص" و"الجلسة" و"نساء بلا غد" و"واحدة حلوة".



9. رئيس المهرجان الشرفي : تم اختيار سيدة المسرح العربي سميحة أيوب رئسيا شرفيا للمهرجان منذ إطلاقه فى 2016 ، والتى حرصت على حضور فاعليات المهرجان فى العامين الماضيين.



10. رئيس المهرجان: قام المخرج والممثل الشاب مازن الغرباوي بتأسيس المهرجان واختيار شرم الشيخ لتكون مكانا لإقامة المهرجان كل عام، بهدف تنشيط السياحة فى مصر من خلال مهرجان مسرحي شبابي يجمع مئات الشباب من مختلف دول العالم كل عام.











