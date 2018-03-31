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استثمار
37 بحثًا يناقشها مؤتمر كلية التربية ببورسعيد
السبت 31 مارس 2018 01:59 م
37 بحثًا يناقشها مؤتمر كلية التربية ببورسعيد
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37 بحثًا يناقشها مؤتمر كلية التربية ببورسعيد
أمانى العزازى
شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، فعاليات المؤتمر العلمي السابع والدولى الخامس لكلية التربية، بمقر مدارس بورسعيد الدولية، برئاسة الدكتور محمد سالم، عميد الكلية، وذلك تحت عنوان: "أخلاقيات مهنة التدريس بين التطبيق والتغييب"، بحضور الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم الأسبق.
ويشارك في المؤتمر لفيف من العمداء وأساتذة جامعات مصر المختلفة، بجانب عدد من الجامعات العربية ومنها: جامعة المجمعة بالسعودية، وجامعة السلطان قابوس، وإدارة الرس التعليمية من السعودية، ومن المنتظر أن يناقش المؤتمر 37 بحثا، كما سيتضمن 6 ورش عمل.
وقال المحافظ، بكلمته خلال المؤتمر، إنه يقضي قرابة 80% من وقته من أجل النهوض بالتربية والتعليم بالمحافظة، مشددا على أن الوضع لن يستقيم إلا من خلال المدرسة، فالعلم هو عماد الدولة المصرية، والمدرسون أصحاب رسالة لأن التدريس ليس مهنة وإنما رسالة ترتكز على التعاون بين المدرسة والمعلم والأسرة، مرجعا القصور في التربية لدى البعض لغياب الطلاب عن المدرسة والمسجد والكنيسة.
وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة أن يكون المعلم مقتنعا بأهمية دوره داخل المدرسة سواء من الناحية العلمية أو من خلال تكوين شخصية الطلاب، مؤكدا أن الدروس الخصوصية سلبت الطالب شخصيته، وحولت التعليم إلى تجارة.
ومن جانبه، أبدى الهلالي الشربيني، سعادته بتواجده في بورسعيد، لأنها أكثر محافظة قام بزيارتها أثناء توليه مهام منصبه كوزير للتربية والتعليم، خاصة أنها تضع التعليم في أولى اهتمامتها، متمنيا خروج المؤتمر بتوصيات يتم تطبيقها علي أرض الواقع.
وزارة التربية والتعليم
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