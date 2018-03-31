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بنـــوك
بنك مصر: لا اتجاه لإلغاء شهادة الـ17%
السبت 31 مارس 2018 01:43 م
بنك مصر 1
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بنك مصر 1
سهير محمد
قالت سهر الدماطى، نائب رئيس بنك مصر، إنه لا توجد نية داخل البنك لإلغاء شهادة الملك التى تمنح عائد 17% فى الوقت الحالى، ولم يتم اتخاذ أية قرارات بخصوصها حتى الآن.
وقالت سهر، فى تصريحات لـ"المال"، إنه من المنتظر انعقاد لجنة الاليكو فى أقرب وقت لتقرير أسعار الفائدة بالبنك.
كان البنك المركزى، قد خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1% ليصل إلى 16.75٪ و17.75٪، و17.25% مساء الخميس الماضى.
وبنك مصر كان قد قرر إلغاء شهادة الإدخار ذات العائد المرتفع 20% لتصبح 17%، الشهر الماضى، عقب قرار المركزى خفض الفائدة بنسبة 1% فى اجتماع لجنية السياسة النقدية، فى شهر فبراير الماضى.
بنك مصر
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