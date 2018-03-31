EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اتصالات وتكنولوجيا
12.8 مليار دولار مبيعات خدمات البنية التحتية عالميًا خلال 3 شهور
السبت 31 مارس 2018 01:33 م
البنية التحتية للاتصالات
أخر الأخبار
البنية التحتية للاتصالات
المال – خاص
كشف تقرير حديث أصدرته مؤسسة الأبحاث التسويقية "IDC"، عن زيادة مبيعات خدمات البنية التحتية للاتصالات عالميًا، خلال الربع الأخير من العام الماضى، والتى تشتمل على أجهزة التخزين والخوادم بنسبة 27.3 %، لتسجل 12.8 مليار دولار.
وقال التقرير إن شركة "DELL" جاءت فى المركز الأول بحصة سوقية بلغت 14.6%، تلتها HPE بـ 14.1 %، وسيسكو بـ 9.5%.
وتقاسمت شركتى "هواوى" و"إى بى إم" المركزين الرابع بحصص سوقية وصلت إلى 4.1% و3.3% على التوالى، وتوزعت النسبة المتبقية على المنافسين.
الاتصالات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا