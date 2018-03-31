12.8 مليار دولار مبيعات خدمات البنية التحتية عالميًا خلال 3 شهور

البنية التحتية للاتصالات

المال – خاص



كشف تقرير حديث أصدرته مؤسسة الأبحاث التسويقية "IDC"، عن زيادة مبيعات خدمات البنية التحتية للاتصالات عالميًا، خلال الربع الأخير من العام الماضى، والتى تشتمل على أجهزة التخزين والخوادم بنسبة 27.3 %، لتسجل 12.8 مليار دولار.



وقال التقرير إن شركة "DELL" جاءت فى المركز الأول بحصة سوقية بلغت 14.6%، تلتها HPE بـ 14.1 %، وسيسكو بـ 9.5%.



وتقاسمت شركتى "هواوى" و"إى بى إم" المركزين الرابع بحصص سوقية وصلت إلى 4.1% و3.3% على التوالى، وتوزعت النسبة المتبقية على المنافسين.