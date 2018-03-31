وصول أول رحلة حاويات بالقطار من الإسكندرية إلى أسوان

هيئة السكك الحديدية

المال -خاص



صرح محمد عز المتحدث الإعلامي لوزارة النقل، بأن الوزارة ممثلة في هيئة السكك الحديدية نجحت لأول مرة فى نقل الحاويات عبر خطوط السكك الحديدية من

الموانئ البحرية في شمال مصر الى أسوان بالوجه القبلي.



حيث وصلت اليوم أول رحلة محملة بالحاويات قادمة من ميناء الإسكندرية البحري إلى أسوان، مشيرا الى أن ذلك يأتي استكمالاً للجهود التي قامت الهيئة بتحقيقها في مجال نقل الحاويات من الموانئ البحرية من خلال إقامة محطات تبادلية للنقل المشترك ( السككي والبري ) وذلك بالمناطق الصناعية بالسادس من أكتوبر وحلوان واليوم فى أسوان.



وأوضح عز أن أحد أهم أولويات الوزارة حاليا هو تعظيم عملية نقل البضائع والحاويات عبر السكك الحديدية والنقل النهري لتخفيف الأعباء على الطرق والكباري وتقليل استهلاك الوقود وتحقيق فوائد بيئية واقتصادية ذات مردود إيجابى، لافتا إلى أن الوزرة تستهدف نقل ٢٥ مليون طن بضائع بحلول عام ٢٠٢٢.





