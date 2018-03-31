EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
نقل وملاحة
وصول أول رحلة حاويات بالقطار من الإسكندرية إلى أسوان
السبت 31 مارس 2018 01:11 م
هيئة السكك الحديدية
أخر الأخبار
هيئة السكك الحديدية
المال -خاص
صرح محمد عز المتحدث الإعلامي لوزارة النقل، بأن الوزارة ممثلة في هيئة السكك الحديدية نجحت لأول مرة فى نقل الحاويات عبر خطوط السكك الحديدية من
الموانئ البحرية في شمال مصر الى أسوان بالوجه القبلي.
حيث وصلت اليوم أول رحلة محملة بالحاويات قادمة من ميناء الإسكندرية البحري إلى أسوان، مشيرا الى أن ذلك يأتي استكمالاً للجهود التي قامت الهيئة بتحقيقها في مجال نقل الحاويات من الموانئ البحرية من خلال إقامة محطات تبادلية للنقل المشترك ( السككي والبري ) وذلك بالمناطق الصناعية بالسادس من أكتوبر وحلوان واليوم فى أسوان.
وأوضح عز أن أحد أهم أولويات الوزارة حاليا هو تعظيم عملية نقل البضائع والحاويات عبر السكك الحديدية والنقل النهري لتخفيف الأعباء على الطرق والكباري وتقليل استهلاك الوقود وتحقيق فوائد بيئية واقتصادية ذات مردود إيجابى، لافتا إلى أن الوزرة تستهدف نقل ٢٥ مليون طن بضائع بحلول عام ٢٠٢٢.
أسوان
السكك الحديدية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا