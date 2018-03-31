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سيـــاســة
برلمانى: المصريون اختاروا استكمال البناء وسنبدأ مرحلة الحصاد
السبت 31 مارس 2018 12:58 م
السيسى 3
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ياسمين فواز
قال النائب خالد عبد العزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان، وعضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام بمحافظة القاهرة، إن الشعب المصري اختار استكمال البناء.
وأضاف عبد العزيز، المصريون اختاروا أن يكملوا مسيرة النجاح والإنجازات مع قائدهم عبد الفتاح السيسى، لافتا إلى أنه كشاهد عيان ووكيل إسكان مجلس النواب، يدرك جيدًا ما تم انجازه من مشروعات علي مستوي الجمهورية.
وتابع عبد العزيز على مستوى الداخل: أتوقع أن نبدأ مرحلة حصاد الإصلاحات الاقتصادية، لافتا إلى أن الفترة الرئاسية الجديدة للسيسى ستشهد مستوى أفضل فى المعيشة والدخل للمواطن.
وتابع عبد العزيز: " أشهد أنه إعجاز بكل المقاييس في المكان والزمان فلم يتصور أحد في العالم، أن تبني مصر من جديد وبهذة القوة وهذا الاصرار على نقل مصر من ظروف وتخبط اقتصادي استمر عشرات السنوات، دون رؤية واضحة، ولكن بقيادة ثاقبة للرئيس السيسي أعاد لمصر مكانتها داخليها وخارجيا فى أقل من أربع سنوات.
وأكد عبد العزيز أن السنوات المقبلة سوف ستشهد تطورا أكبر، وتعاظم دور مصر الخارجي واختلافه عن سنوات ماضية، وهو الأمر الذي ظهر جليا منذ تولي السيسي وسياسته الخارجية التي اتبعها، وإعادة مصر تدريجيا إلى مكانها الطبيعى.
مجلس النواب
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