انطلاق القمة الأولى للقادة المصريين لتحسين الأداء.. غدًا

هالة السعيد وزيرة التخطيط4

المال - خاص



تشارك الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في "القمة الأولى للقادة المصريين لتحسين الأداء"، بعنوان "قمة fingerprint"، التي تطلقها مؤسسة تروس مصر للتنمية، بالشراكة مع الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في مصر في يومي الثاني والثالث من إبريل المقبل.



يأتي ذلك، بحضور المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، واللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية.



وتتناول القمة في دورتها الأولى مناقشة "الفجوة التنفيذية" والتي تعوق مسيرة التنمية في مصر حيث تواجه الخطط والاستراتيجيات التنموية فجوة في تنفيذها على أرض الواقع، ويتم عقد العديد من ورش العمل والمؤتمرات لمناقشة ودراسة الاستراتيجيات التنموية، وينتهي الأمر إلى فجوة التنفيذ ولذلك تتناول القمة عرضاً للخبرات والتجارب والحلول المقترحة من جانب المشاركين لمواجهة تلك الفجوة.



وتضم قمة "fingerprint" في عامها الأول مشاركة عريضة من وزراء وقادات عمليات التنمية، إضافة إلى مشاركة منظمات وهيئات القطاع الخاص والمؤسسات غير الهادفة للربح، فضلاً عن عدد من رجال الأعمال وعدد من الاقتصاديين والمحللين والأكاديميين.



يشار إلى أنه تم انعقاد مؤتمر صحفي في 19 مارس المنقضي لإطلاق القمة، والتي تنعقد على مدار يومي الثاني والثالث من أبريل المقبل، بينما يتم عقد دورة تدريبية تفاعلية في 1 إبريل يديرها نخبة من المدربين المحترفين.



وتعد "القمة الأولي للقادة المصريين لتحسين الأداء" هي أول نتاج مجتمعي حقيقي يعمل علي التغلب على التحديات التي تواجه مجتمع التنمية مع طرح الحلول والمشاركات من الواقع، لدعم آليات تنفيذ المشروعات التنموية في مختلف المجالات بشكل يتناسب وضرورة الإلمام بتحديات التنفيذ واستكشاف ما يجب أن يكون ما بعد الدراسات النظرية ووضع خطط العمل.