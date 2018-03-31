بشاى للصلب تثبت أسعار الطن عند 12800 جنيه

حديد المراكبي 556

المرسى عزت



أعلنت مجموعة بشاى للصلب تثبيت أسعارها تسليم المصنع بدءًا من غد الأحد عند 12800 جنيه للطن.



وقال محمود سلامة رئيس مجلس إدارة شركة اروميكس جروب لتجارة الحديد والأسمنت إن تثبيت الأسعار يأتى مع انخفاضات البليت عالميا.









