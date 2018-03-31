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اقتصاد وأسواق
بشاى للصلب تثبت أسعار الطن عند 12800 جنيه
السبت 31 مارس 2018 12:42 م
حديد المراكبي للصلب
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المرسى عزت
أعلنت مجموعة بشاى للصلب تثبيت أسعارها تسليم المصنع بدءًا من غد الأحد عند 12800 جنيه للطن.
وقال محمود سلامة رئيس مجلس إدارة شركة اروميكس جروب لتجارة الحديد والأسمنت إن تثبيت الأسعار يأتى مع انخفاضات البليت عالميا.
الحديد
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