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اتصالات وتكنولوجيا
CIT الشريك الرسمي لمؤتمر مستقبل مراكز البيانات 2018
السبت 31 مارس 2018 12:13 م
CIT
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CIT
المال - خاص
أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "CIT" -راعي الصناعة الرقمية- اليوم السبت، عن رعايتها كشريك رسمي لفعاليات مؤتمر "مستقبل مراكز البيانات العملاقة 2018"، الذي ينعقد في القاهرة على مدار يومي 3-4 إبريل المقبل، تحت رعاية وبحضور المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين ورواد الصناعة والشركات العالمية.
يأتى ذلك تماشيًا مع رؤيتها الهادفة إلى توطين التكنولوجيا الحديثة، ونقل الخبرات العالمية للسوق المحلية.
تأتي هذه المشاركة لتعزيز مبادرة تحوَل مصر إلى مركزاً إقليمياً في صناعة مراكز البيانات العملاقة، الذي دعا إليها ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع CIT مطلع العام الحالي، والذي تعد نقطة اتصال محورية ترسخ الاستفادة من الكابلات البحرية واستغلال الموقع المتميز لمصر كهمزة التقاء بين كل من قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا بمصر، ما يسهم فى تحسين كفاءة وسرعة استجابة ونقل البيانات على المستوى العالمى.
وتكمن الفائدة الرئيسية في صناعة مراكز البيانات العملاقة في خلق بيئة فريدة من نوعها لجميع مشغلى مراكز البيانات، الذين يعتمدون على تقنيات البيانات الكبيرة والحوسبة السحابية، ويمكنهم بناء وتشغيل وتطوير أعمالهم فى نظام بيئى موثوق به، وآمن، وقابل للتطوير.
تعقيباً على هذا البيان، قال وليد جاد رئيس مجلس إدارة CIT: "إننا ندرك تماماً أهمية الإمكانات الهائلة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري والتي تتمثل في الرؤية الحكومية الطموحة والمميزات البشرية الفنية الفريدة وإستعداد قطاع الأعمال ومختلف مؤسسات الدولة للتحول الرقمي، من هذا المنطلق جاءت مشاركتنا لنقل الخبرات العالمية للمتخصصين في السوق المحلي والتعرف على متطلبات عملاء أعضائنا لرسم ملامح المستقبل وتوفير خدمات تنافسية ذات قيمة مضافة".
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر توقعت أن يصل إنفاق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تكنولوجيا المعلومات إلى 155 مليار دولار أمريكي خلال العام 2018، بزيادة قدرها 3.4 %، مما انعكس على رؤية غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأهمية مواكبة التوجهات الحديثة لتعظيم الإستفاده لدي الشركات الأعضاء من خلال التأهيل التقني بما يتوافق مع متطلبات أسواق العمل المحلية والإقليمية لإضافة ميزة تنافسية واضحة من شأنها التأثير إيجابياً على المساهمة البناءة في مسيرة التنمية المستدامة.
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