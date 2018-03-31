حدائق محور جمال عبدالناصر بأكتوبر تتجمل لاستقبال أعياد الربيع

رئيس جهاز 6 أكتوبر: مساران للدراجات والمشاة.. وتجهيز الموقع للاستخدام الليلي بتوفير أعمدة إنارة ديكورية



المال - خاص



صرح المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأن حدائق محور جمال عبدالناصر، تتجمل لاستقبال أعياد الربيع، حيث يجرى الانتهاء من تنفيذ مشروع تنسيق الموقع وتطوير الصورة البصرية والجمالية للمحور، واستغلالها كمنطقة ترفيهية بالمدينة.



وقال المهندس عصام بدوي: تم تطوير الجانب الأيمن لمحور جمال عبدالناصر بمسطح يصل إلى 70 ألف م2 وبطول 2 كم ومتوسط عرض 35 م، مقسمة على 4 جزر تمت تسويتها وتطهيرها من المخلفات وإعدادها للزراعة لتحسين الصورة البصرية للطريق، واستغلالها كمنطقة ترفيهية ورياضية ومتنزه للمواطنين، مضيفاً أن مسطحات الزراعة تصل إلى 40422 متراً مسطحاً ما بين النجيل ومغطيات التربة والشجيرات، تتوسطها أنواع مختلفة من الأشجار (الفيكس، والبونسيانا، والجاكرندا، والكاسيا نيدوزا، والنخيل البلدي)، بإجمالي حوالي 400 شجرة و300 نخلة.



وأوضح رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن هناك مسارين يتخللان المسطحات الخضراء، أحدهما للدراجات بعرض 3 أمتار وبطول 2 كم، والآخر للمشاة بعرض 3 أمتار وبطول 2 كم يتوسطه ساحات بها 12 برجولة، والعديد من أماكن الجلوس والاسترخاء، بالإضافة الي واحة نخيل بمسطح 700 م2، مُنفذة من الرخام (ترستا).



وأشار المهندس عصام بدوى إلى تنوع الساحات، ما بين المُنفذة بالخرسانة المطبوعة، والمُنفذة بالرخام، كما يوجد عدد من المشايات العرضية، التي تربط الأرصفة الخارجية بمسار المشاة الرئيسي لتحقيق سهولة الوصول، بجانب توافر العديد من مواقف الانتظار، والتي تتسع لاستقبال 200 سيارة، مضيفاً أنه تم تجهيز الموقع للاستخدام الليلي من خلال توفير أعمدة إنارة ديكورية على مسارات العجل والمشاة والجزر والساحات.​