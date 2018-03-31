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درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 31 مارس
السبت 31 مارس 2018 09:27 ص
درجات الحرارة اليوم
أخر الأخبار
درجات الحرارة اليوم
متابعات:
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس اليوم السبت تحسنًا فى الأحوال الجوية، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، بارد ليلا.
وبحسب توقعات خبراء الأرصاد، تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فيتوقع الخبراء أن تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج بين مترين ومترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فمن المتوقع أن يكون مضطربا، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 15 24
وسط الدلتا 14 23
الإسكندرية 15 22
بلطيم 14 22
مطروح 12 20
السلوم 09 23
سيوة 11 25
بورسعيد 14 21
دمياط 14 21
العريش 12 22
رفح 12 23
الإسماعيلية 10 24
السويس 14 24
رأس سدر 13 24
نخل 06 22
نويبع 16 27
طابا 11 23
كاترين 07 22
الطور 17 26
شرم الشيخ 18 28
الغردقة 16 28
مرسى علم 19 26
الفيوم 12 23
بنى سويف 14 25
المنيا 13 25
أسيوط 12 26
سوهاج 14 26
قنا 15 28
الأقصر 15 30
أسوان 17 28
أبو سمبل 15 32
الوادى الجديد 14 29
شلاتين 19 30
أبو رماد 20 28
رأس حدربة 21 29
حلايب 21 27
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