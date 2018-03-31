وصلة تشكل مجلس أمناء لدعم استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمى‎

المال – خاص:



وقالت أسماء حسنى، رئيس مجلس إدارة الشركة، ورئيس هيئة تنمية صناعة المعلومات "إيتيدا" السابق، أن مجلس الأمناء يضم عددا من الشخصيات العامة من بينهم الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم الأسبق ، والدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها ، والدكتور صفوت النحاس أمين عام بيت الزكاة ، والمهندس عمرو علوبة رئيس مجلس إدارة شركة جماعة المهندسين الاستشارين.