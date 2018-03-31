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اتصالات وتكنولوجيا
وصلة تشكل مجلس أمناء لدعم استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمى
السبت 31 مارس 2018 02:38 ص
أسماء حسنى رئيس إيتيدا
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أسماء حسنى رئيس إيتيدا
المال – خاص:
بدأت شركة وصلة مصر لتطبيقات الشمول المالى والتحول الرقمى تشكيل مجلس أمناء للمشاركة فى تنفيذ استراتيجية الدولة بشأن التحول الرقمى.
وقالت أسماء حسنى، رئيس مجلس إدارة الشركة، ورئيس هيئة تنمية صناعة المعلومات "إيتيدا" السابق، أن مجلس الأمناء يضم عددا من الشخصيات العامة من بينهم الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم الأسبق ، والدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها ، والدكتور صفوت النحاس أمين عام بيت الزكاة ، والمهندس عمرو علوبة رئيس مجلس إدارة شركة جماعة المهندسين الاستشارين.
وأوضحت حسنى لـ "المال" أن الشركة عادوت نشاطها مرة أخرى بعد توقف لأكثر من عامين عند توليها رئاسة "إيتيدا"، وتعتزم إطلاق مجموعة من المبادرات والمشروعات الكبرى خلال المرحة المقبلة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية لدعم خطط الحكومة فى سبيل التحول الرقمى والشمول المالى فى مصر.
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