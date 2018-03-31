العميد يضع لمساته النهائية على خطة المصري لمواجهة الاتحاد السكندري

وكالات:







اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تدريباته قبل مواجهة الاتحاد السكندري في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين على ستاد برج العرب في السادسة مساء اليوم السبت.





وأدى الفريق مرانه الأخير على أحد ملاعب برج العرب تحت قيادة مديره الفني حسام حسن الذي حرص على وضع لمساته النهائية على الخطة التي سيخوض بها الفريق مباراة الغد وتلقين لاعبيه العديد من الجمل التكتيكية في الدفاع والهجوم لتنفيذها خلال المباراة.



