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رياضة
العميد يضع لمساته النهائية على خطة المصري لمواجهة الاتحاد السكندري
السبت 31 مارس 2018 12:58 ص
حسام حسن
أخر الأخبار
حسام حسن
وكالات:
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تدريباته قبل مواجهة الاتحاد السكندري في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين على ستاد برج العرب في السادسة مساء اليوم السبت.
وأدى الفريق مرانه الأخير على أحد ملاعب برج العرب تحت قيادة مديره الفني حسام حسن الذي حرص على وضع لمساته النهائية على الخطة التي سيخوض بها الفريق مباراة الغد وتلقين لاعبيه العديد من الجمل التكتيكية في الدفاع والهجوم لتنفيذها خلال المباراة.
وركز الجهاز الفني خلال التدريب على كيفية التعامل مع الركلات الثابتة وأرجأ حسام حسن الإعلان عن القائمة إلى قبل المحاضرة الفنية التي ستسبق اللقاء مباشرةً.
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