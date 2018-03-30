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عقـــارات
رؤية للاستثمار : إقبال على مشروع هضبة بسيتى سكيب
الجمعة 30 مارس 2018 08:49 م
نرمين قريطم، نائب العضو المنتدب للقطاع التجارى بمجموعة رؤية للاستثمار العقارى
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نرمين قريطم، نائب العضو المنتدب للقطاع التجارى بمجموعة رؤية للاستثمار العقارى
مشروعات رؤية الخيار الأمثل للأسر المصرية والباحثين عن عقار بغرض الاستثمار
بدور إبراهيم
قالت نرمين قريطم، نائب العضو المنتدب للقطاع التجارى بمجموعة رؤية للاستثمار العقارى، إن معرض سيتى سكيب مصر، العام الحالى، يشهد إقبالًا متناميًا من العملاء، خاصة اليوم الجمعة، والذى يعد اليوم الثالث للمعرض، مشيرة إلى أن جناح شركة رؤية شهد تزاحمًا من العملاء فى ظل تميز المشروعات والعروض المقدمة من الشركة.
وأشارت إلى تركز شريحة العملاء على الأسر، وهى الشريحة المستهدفة من الشركة نظرًا لقيامها بتنفيذ مشروعات متكاملة تتيح الرفاهية لكل أفراد الأسر بمختلف الأعمار، مؤكدة أن الشركة لا تركز على بناء وحدات سكنية بالمفهوم المعتاد، بل تقوم ببناء مشروعات تمثل إضافة للمجتمعات العمرانية من حيث الخدمات التنموية والمميزة، والتى تسهم فى رفع قيمة المنطقة بالكامل.
ولفتت إلى أن مشروعات "رؤية" تعد الخيار الأمثل للعملاء الراغبين فى شراء وحدات سكنية بغرض الاستثمار؛ نظرًا لقدرة المشروعات على تحقيق عوائد مالية متزايدة على الأجل القصير، فى ظل تميز المشروعات والاهتمام بتوفير الخدمات المميزة، وكذلك خدمات ما بعد البيع من الصيانة وغيرها.
وأضافت أن مشروع الشركة هضبة بمدينة السادس من أكتوبر استطاع تحقيق مبيعات جيدة؛ نظرًا لتعطش ورغبة عملاء "رؤية" فى الحصول على وحدات بغرب القاهرة، ويعد ذلك المشروع الأول للشركة بتلك المنطقة.
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