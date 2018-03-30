روسيا تطرد دبلوماسيين من 23 دولة غربية

رويترز









استدعت روسيا رؤساء البعثات الدبلوماسية لنحو 23 دولة غربية، اليوم؛ لإبلاغهم بطرد دبلوماسيين في سفاراتهم، في أزمة تتصاعد حدتها مع الغرب بسبب تسميم الجاسوس الروسي السابق سكريبال وابنته يوليا في بريطانيا.





وقالت موسكو، أمس، إنها طردت 60 دبلوماسيا أمريكيا وستطرد عشرات آخرين من دبلوماسيي دول انضمت للندن وواشنطن في عقاب موسكو فيما يتعلق بالقضية.





وتبادلت بريطانيا وروسيا بالفعل طرد 23 دبلوماسيا بسبب أول استخدام معروف لغاز أعصاب يستعمل عسكريا على أراض أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، لكن روسيا استدعت السفير البريطاني لاوري بريستو مجددًا اليوم الجمعة.





وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن بريستو أُبلغ بأن لندن أمامها شهر فقط كي تخفض أعضاء بعثتها الدبلوماسية في روسيا ليتساوى مع عدد أعضاء البعثة الروسية في بريطانيا.





ولم يتضح على الفور إن كان هذا يعني خفضا كبيرا في عدد الموظفين الدبلوماسيين البريطانيين في روسيا. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية إن رد روسيا مؤسف، وإن موسكو تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ فيما يتعلق بمحاولة قتل جاسوس سابق.





ووحدت واقعة التسميم، التي جرت في جنوب انجلترا، أغلب دول الغرب في اتخاذ إجراءات ضد ما تعتبره سياسات عدائية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وشمل ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان بوتين يأمل في أنه سيحسن العلاقات مع بلاده.





وترفض روسيا اتهامات بريطانيا بأنها تقف وراء الهجوم على سكريبال وابنته، وصورت تلك المزاعم على أنها جزء من مؤامرة غربية موسعة لتخريب العلاقات بين الشرق والغرب وعزل موسكو.





وقال المستشفى الذي تعالج فيه ابنة سكريبال، أمس الخميس، إن حالتها تتحسن بعد أن قضت ثلاثة أسابيع في حالة حرجة، فيما يبقى والدها في حالة حرجة وإن كانت مستقرة.



