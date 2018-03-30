8 شهداء حصيلة مسيرات يوم الأرض على حدود قطاع غزة

هاشتاج "مسيرة العودة الكبرى" يحصد المركز الأول على موقع التدوينات المصغرة تويتر







أحمد صبرى









تصدّر هاشتاج "مسيرة العودة الكبرى" المركز الأول على موقع التدوينات المصغرة تويتر، كما حقق الهاشتاج مراكز متقدمة على الترند العالمى وبعض الدول العربية.





ومسيرة الأرض تم الدعوة لها، اليوم، بمناسبة يوم الأرض الذى يحييه الفلسطينيين 30 مارس من كل عام، حيث تظاهر اليوم عشرات الآلاف من الفلسطينيين، كما أعلنت وزارة الصحة ارتفاع شهداء مظاهرات يوم الأرض إلى 8 شهداء فى مواجهات بين المتظاهرين وقوات الاحتلال الإسرائيلى على حدود قطاع غزة.





كما حصل هاشتاج يوم الأرض الفلسطينى على المركز الرابع، وشارك فيه المغردون بنفس الفاعلية فى عدد آخر من الدول.





وغرّد عطا الله أنور: ‏علموا أولادكم بأن فلسطين لنا.. وأوصوا أجيالكم، جيلًا بعد جيل بأن فلسطين لنا. حينها سيأتي الوقت الذي ننتصر فيه.