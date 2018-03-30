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سيـــاســة
طلب إحاطة لرئيس الوزراء بسبب الإعلانات الطبية الوهمية
الجمعة 30 مارس 2018 06:00 م
أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب
أخر الأخبار
أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب
ياسمين فواز
أعلن أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، عزمه التقدم بسؤال عاجل إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، لتأخر تشكيل اللجنة العليا لترخيص الإعلان عن الخدمات الطبية،مما أثر بالسلب على تنظيم الإعلان عن الخدمات الطبية حتى الآن.
وانتقد "أبو العلا"، في تصريحات صحفية له، اليوم، تأخر تشكيل اللجنة العليا لترخيص الإعلان على الخدمات والمنتجات الطبية، مؤكدًا أن المواطن المصري ما زال يتعرض للخداع والغش والتضليل في كل وسائل الإعلان المرئي ووسائل التواصل الاجتماعي وفي الشوارع بالإعلان عن أدوية ومستلزمات، وخدمات طبية وهمية قاتلة.
وأضاف وكيل "صحة النواب": "إن اللجنة لم تشكل رغم مرور عام من إقرار القانون الخاص بها في البرلمان، وستة شهور من نشره في الجريدة الرسمية بعد توقيعه من السيد رئيس الجمهورية، وهو مستحق دستوري في المادة 18 بالتزام الدولة بتنظيم الإعلان عن الخدمات والمنتجات الطبية".
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