إقبال على جناح بيتا إيجيبت بمعرض سيتي سكيب

عمرو الطماوى

المال - خاص



تطرح شركة "بيتا إيجيبت" للتنمية العمرانية، بمعرض سيتي سكيب مصر 2018، باقة من المشروعات المتميزة لها على رأسها أحدث مشروعاتها بيتا جرينز نيوكايرو بمستقبل سيتي بالقاهرة الجديدة.



وقال عمرو الطماوي، مدير التسويق بشركة بيتا إيجيبت، إن الشركة تطرح للمرة الأولى بسيتي سكيب مشروعها بيتا جرينز نيو كايرو، الذي حصلت على القرار الوزاري له مؤخراً، مشيرًا إلى حرصها على بدء الترويج لمشروعاتها والبيع عقب الحصول علي القرار الوزاري، حفاظًا على التزامها ومصداقيتها المعهودة في السوق.



وأشار إلى أن الشركة تقدم باقة مميزة من العروض والتسهيلات للعملاء، وتراهن بمنتج عقاري جديد يمثل إضافة للسوق المصرية.



وأوضح أن جناح الشركة بالمعرض يشهد إقبالاً متزايداً من العملاء واهتمامًا بأحدث مشروعات بيتا إيجيبت، الذي يعد أول مشروع لها منذ سنوات طويلة بشرق القاهرة، وتركزت أغلب مشروعات بيتا في السنوات الماضية على غرب القاهرة وتحديدًا بمنطقة حدائق أكتوبر.



ولفت إلى أن تنامي الطلبات الشرائية من قبل قاعدة عملاء بيتا إيجيبت القدامى من العائلات يعكس ثقة العملاء في الشركة، ومصداقيتها وقدرتها على بناء علاقة قوية مع العملاء طوال فترة عملها في السوق المصرية، والتي امتدت لفترة تجاوزت الـ25 عامًا.



وشدد على أن معرض سيتي سكيب العام الحالي يشهد تنوعًا بالمشروعات العقارية، وتنافسًا بين الشركات الكبري.



ويقع مشروع بيتا جرينز نيو كايرو على مساحة إجمالية تمتد إلى 84.7 فدان، وتبلغ إجمالي استثماراته 6 مليارات جنيه.

