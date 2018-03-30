التدريب الإلزامي تدرس إدخال 6 تخصصات طبية للبورد المصري

هيئة التدريب الإلزامي للأطباء 6

أحمد صبري



ناقش مجلس إدارة الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، البدء في إجراءات إدخال 6 تخصصات طبية في الشهادة المهنية الجديدة للأطباء، المسماه بـ"البورد المصري"، خلال المرحلة المقبلة.



جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة -مساء أمس- وذلك بمقر الهيئة بالمعهد القومي للتدريب.



يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان وجه بضرورة الإسراع في تدريب "الأطباء"، وهو ما بدأته الهيئة، باستقبال أوراق الأطباء المصريين، والأجانب الراغبين في الالتحاق بالبورد المصري، والتي سيتم إعلان المقبولين منهم خلال أيام.



وقال الدكتور ياسر سليمان، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إن مجلس الإدارة وافق على تشكيل 6 لجان علمية متخصصة جديدة في تخصصات طب وجراحة العيون، والقلب والأوعية الدموية، وجراحة الأطفال، والتخدير، والرعاية المركزة، وذلك تمهيداً لإدخال تلك التخصصات في "البورد" خلال الدفعات المقبلة.



وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي باسم هيئة التدريب، أن الهيئة، ستخاطب جميع الجهات المعنية بتلك التخصصات لترشيح ممثليهم للمشاركة في تلك اللجان، تمهيدا لوضع معايير، وتفاصيل تدريب الأطباء في الشهادة المهنية الجديدة المسماه بـ"البورد المصري".



وأضاف أن تشكيل اللجان الستة تأتي ضمن خطة الهيئة في العمل مسبقا في جميع التخصصات الطبية، تمهيدًا لدخولها في البورد، موضحا أن تشكيل تلك اللجان لا تعنى أن التخصصات الستة ستكون في الدفعة الثانية من التدريب لـ"البورد"، ولكن التخصصات التي سيتم الانتهاء من معاييرها لتكون بأفضل صورة ممكنة.



وبدأت الهيئة الشهادة المهنية الجديدة للأطباء بالفعل في 4 تخصصات، هي: "النساء والتوليد، والجراحة العامة، والباطنة العامة، وطب الأطفال".