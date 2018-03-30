البيت الأبيض يحذر روسيا من تدهور العلاقات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

(رويترز)



ذكر البيت الأبيض أن قيام موسكو يوم الخميس بطرد 60 دبلوماسيا أمريكيا كان متوقعا ومثل مزيدا من التدهور في العلاقات الأمريكية الروسية.



وقال البيت الأبيض في بيان ”رد روسيا كان متوقعا والولايات المتحدة ستتعامل معه“.