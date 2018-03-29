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سيـــاســة
السعودية تعترض صاروخا باليستيا حوثيا
الخميس 29 مارس 2018 11:29 م
شرطة السعودية
أخر الأخبار
شرطة السعودية
متابعات
ا
عترضت قوات الدفاع الجوي السعودي، اليوم الخميس صاروخا باليستيا، أطلقته جماعة "أنصار الله" على جازان، وفق ما نقلته سبوتنيك الروسية
وقالت قناة "الإخبارية" السعودية: "الدفاع الجوي يعترض صاروخا بالستيا أطلقته ميليشيا الحوثي على جازان".
من جانبها، ذكرت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" أن "القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا من طراز "بدر 1" على شركة "أرامكو" في جازان".
وكانت قيادة التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، قد أعلنت، قبل أيام، اعتراض وتدمير 7 صواريخ باليستية أطلقتها "أنصار الله" باتجاه السعودية من الأراضي اليمنية.
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