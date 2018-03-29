الشركات العقارية تطرح بسيتي سكيب تسهيلات مغرية للعملاء

سيتى سكيب

المال- خاص



تطرح الشركات العقارية المشاركة بفعاليات معرض سيتى سكيب العقارى خلال دورته السابعة عروضا مغرية أمام العملاء تتميز بتوفير أنظمة مرنة وتسهيلات متعددة للحجز بكبريات المشروعات التنموية القائمة بالسوق، وذلك خلال فترة معرض سيتى سكيب والتى تستمر حتى 31 مارس الجارى.



ويضم معرض سيتى سكيب لهذا العام عددا ضخما من المشروعات السكنية والسياحية بالقاهرة، بالاضافة إلى المشروعات السكنية المطروحة بالمجتمعات الجديدة، ويساهم المعرض فى توفير حزمة متنوعة من المشاريع العقارية التى تتيح فرصا جيدة أمام العملاء فى الاختيار بين عدد ضخم من الأعمال، حيث يشارك به نحو 70 عارضا من القطاع العقارى ، كما تستمر فعاليات المعرض - والذى تم إفتتاحه أمس بمعرض مصر للمعارض الدولية – حتى 31 مارس، وشهد المعرض فى اليوم الأول له حضور مئات الزوار بغرض التعرف على المشروعات المطروحة وتسهيلات الدفع المتوفرة للحجز بالمشروعات.



على جانب آخر، أكد عددا من المطورين العقاريين المشاركين فى "معرض سيتى سكيب العقارى" أن المعرض يتميز هذا العام بتوافر عدد ضخم من المشروعات المتميزة والتى تتماشى مع الاحتياجات المتنوعة لشرائح العملاء المختلفة



وأشاروا إلى أن سوق العقارات بمصر مازال يحتفظ بقوته كمنصة جاذبة للاستثمار، كما أن تنوع حجم المشروعات به يعكس ثقة المستثمرين بالقطاع العقارى والذى يعد أحد أهم القطاعات الداعمة لمؤشرات النمو الاقتصادى بالدولة، فضلا عن توجهات المطورين بتغيير مفهوم صناعة العقار بالدولة والعمل على تقليص الفجوة ما بين العرض والطلب بالسوق وبما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للتنمية 2030، حيث يتميز السوق العقارى بارتفاع الطلب الحقيقى والذى يدعم نجاح الاستثمار به وتوسع الشركات فى طرح المزيد من المشروعات.



** منصة جاذبة



من جانبه، قال كريس سبيلير ، مدير المعرض في سيتي سكيب مصر، أن المعرض شهد خلال انطلاق فعالياته فى اليوم الأول والثانى اقبالا جيدا من العملاء ، موضحا أن سوق العقارات لا يزال يشكل منصة جاذبة لشرائح عديدة من العملاء، كما ضم المعرض أيضا حضور عددا من الزوار والباحثين للتعرف على أبرز المشروعات السكنية والسياحية المطروحة هذا العام.



وأشار المهندس أمين سراج، الرئيس التنفيذي لشركة هايد بارك العقارية للتطوير، إلى أهمية فعاليات معرض سيتى سكيب العقارى كأحد أبرز الأحداث التى تساهم فى الترويج للمشروعات العقارية وتعمل على تمكين العملاء من الاطلاع على كافة الفرص المتاحة بالسوق بالاضافة الى التعرف على أحدث المشروعات.



أضاف أن الشركة حرصت على إطلاق أحدث مشراحل مشروعاتها خلال العام الحالى، موضحا أن عام 2018 يمثل عام الاستثمار والتوسع لـ "هايد بارك" فى السوق ، كما لفت إلى طرح عددا من الوحدات السكنية بمشروع هايد بارك بيزنس ديستريكت بالقاهرة الجديدة والذى تبلغ قيمة استثماراته الاجمالية نحو 6 مليارات جنيه.



وقال إن الشركة تروج خلال المعرض لمشروع " كوست 82" التابع لها وهو مشروع سياحي سكني يقام بالساحل الشمالي، ويأتى إنطلاق المشروع فى إطار خطة الشركة بالاستثمار فى المشروعات السياحية والترفيهية، بجانب المشروعات الرياضية، موضحا أن الشركة وقعت مؤخرا عقدا مع فريق كرة القدم الإنجليزي آرسنال، وهو الشريك الرسمي للنادي في مصر.



وتقدم هايد بارك مشاريع بمقدم يصل فقط الى 10٪ وفترة تقسيط تمتد حتى 8 سنوات بالاضافة الى عرض حصري على مشروع كوست 82 ، وفى المقابل تطرج شركة "سوديك" تيسييرات فى أنظمة الحجز بمشروعاتها بفترات تصل إلى 7 سنوات وذلك بمشروع أكتوبر بلازا بمقدم 10% فقط و من المقرر تسليم تسليم الوحدات 2020 المقبل.



وأوضح حسين شكري ، مدير التطوير بشركة سوديك ، إن الشركة تطرح عرض مشروع فورتي ويست وهو مشروع متعدد الاستخدامات يقع في وسط سوديك ويست، والمقرر أن تضم عددا من الوحدات السكنية والمكاتب الادارية بجانب المحلات التجارية فضلا عن المطاعم والفنادق الفاخرة، حيث تقام على مساحة إجمالية تصل الى 80،000 متر مربع ، ويضم المشروع مساحات خضراء شاسعة فضلا عن شبكة حديثة للمراف قوالطرق.



وتقوم شركة تبارك القابضة خلال مشاركتها بمعرض سيتى سكيب بعرض مشروعها الضخم "ناينتى أفينيو" بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة ، والمتوقع أن يتم تسليم المرحلة الأولى به فى 2018 بالاضافة الى عرض مشروع كابيتال ايست ريزيدنس بمدينة نصر .



من جانبه، أعرب على الشرباني، رئيس مجلس إدارة شركة تبارك للتطوير العقاري ، عن سعادته بالاشتراك بالمعرض لهذا العام في ظل النمو الملحوظ و المستمر بقطاع الاستثمار العقاري والمنافسة المتزايدة بين العديد من المستثمرين ، مؤكدا أن المعارض العقارية أصبحت وسيلة اتصال فعالة بين المستثمرين والعملاء.



وتعرض مجموعة طلعت مصطفى المشاركة بمعرض سيتى سكيب "مشروع مدينتي" وهو مجتمع سكني متكامل في القاهرة الجديدة. بالاضافة الى مشروع مدينة الرحاب وهو مجمع سكني متكامل على مساحة 10 مليون متر مربع في القاهرة الجديدة؛ بالاضافة الى مشروع تطوير فندق فور سيزونز شرم الشيخ؛ ومشروع نيو كابيتال بالعاصمة الادارية الجديدة، وهو مجمع سكني وتجاري و اداري وترفيهي يقام على مساحة 500 فدان ويتضمن مجموعة متنوعة من النماذج السكنية لتلبية الاحتياجات المختلفة للعملاء.





وتمثل شركة بروجكتس للتطوير العقارى الراعى البلاتينى لمعرض سيتى سكيب هذا العام، وتقوم بعرض أحدث مشاريعها وهو منتجع "بلو ستيفنى" برأس الحكمة بالساحل الشمالى، والذى يعد مشروعاً متكاملاً يتضمن المنشآت التجارية ومراكز للتسوق ومتاجر للتجزئة ومنشآت ضيافة وترفيه المتكاملة و يمتد شاطئه على مساحة 250 فدان، وتطرح الشركة خصومات تصل لـ 10% خلال ايام المعرض بالاضافة الى تقديمبرامج دفع ميسرة.



من جانبه أعرب المهندس حسام بهاء رئيس مجلس إدارة شركة بروجيكتس العقارية، الراعي البلاتيني للمعرض، عن تفاؤله و ثقته بالسوق العقاري المصري، مشيراً إلى أن القطاع العقاري يعد قاطرة نمو الاقتصاد، كما توقع ارتفاع معدلات الناتج المحلي الإجمالي المصري في السنوات القادمة، مما يقلل من معدل البطالة ويجذب الاستثمارات الأجنبية بالتالي يؤدي إلى انخفاض التضخم.



ويعتبر معرض سيتي سكيب مصر أحد الأحداث المملوكة لشركة إنفورما إكزيبيشنز ، وتتولى إنفورما إكزيبيشنز تنظيم أكثر من 220 معرضًا تجاريًا واستهلاكيًا سنويًا في شتى أنحاء العالم.



وانطلق معرض سيتي سكيب لأول مرة في عام 2002 في دبي ، ومنذ ذلك الحين، حقق هذا الاسم نموًا كبيرًا ليصبح أضخم حدث عقاري على مستوى العالم ويضم تحت مظلته مجموعة من الأحداث في دول الخليج العربي والشرق الأوسط وآسيا وتركي ، ومنذ انطلاقه، استقبل معرض سيتي سكيب أكثر من 500 ألف متخصص ومستثمر عقاري من أكثر من 160 دولة حول العالم.

