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نقل وملاحة
ميناء غرب بورسعيد يستقبل 27500 طن ذرة
الخميس 29 مارس 2018 10:39 م
ميناء غرب بورسعيد
أخر الأخبار
ميناء غرب بورسعيد
أمانى العزازي
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس أن ميناء غرب بورسعيد يستقبل اليوم ولمدة 5 أيام السفينة JuDI AlAMAR القادمة من أوكرانيا وتحمل علم بليز، يبلغ طولها 172 مترا، الغاطس 9.9 متر، وحمولتها الكلية 17879 طنا لتفرغ 27500 طن ذرة.
وأوضحت أنه جارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينة من وإلى الميناء وعمليات التفريغ على الأرصفة.
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