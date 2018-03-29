البنك الأهلى المصرى

محمد سالم



يتجه البنك الأهلى إلى وقف تلقى الإكتتاب فى شهادة الإدخار التى دشنها قبل شهر ونصف بعائد 17% لأجل عام عقب قيام لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها اليوم ، الخميس ، بخفض عائد الكوريدور 100 نقطة أساس ليصل الى 16.75% و 17.75% على الإيداع والإقراض.



وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى فى تصريح لـ"المال": "نتجه نحو إلغاء الشهادة الجديدة لكن لم نقرر بعد" ، مشيرا إلى أن الأمر برمته يخضع للدراسة حاليا.