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بنـــوك
البنك الأهلى يتجه لإلغاء شهادة الـ 17%
الخميس 29 مارس 2018 09:51 م
البنك الأهلى المصرى
أخر الأخبار
البنك الأهلى المصرى
محمد سالم
يتجه البنك الأهلى إلى وقف تلقى الإكتتاب فى شهادة الإدخار التى دشنها قبل شهر ونصف بعائد 17% لأجل عام عقب قيام لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها اليوم ، الخميس ، بخفض عائد الكوريدور 100 نقطة أساس ليصل الى 16.75% و 17.75% على الإيداع والإقراض.
وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى فى تصريح لـ"المال": "نتجه نحو إلغاء الشهادة الجديدة لكن لم نقرر بعد" ، مشيرا إلى أن الأمر برمته يخضع للدراسة حاليا.
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