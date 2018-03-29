الرئيس المقدوني يهنئ السيسي بإتمام الانتخابات الرئاسية

المال- خاص

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس اتصالاً هاتفياً من الرئيس المقدوني "جورجي إيفانوف".

وقال السفير، بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس المقدوني توجه بالتهنئة للسيد الرئيس والشعب المصري على إتمام الانتخابات الرئاسية بنجاح، متمنياً لمصر قيادةً وشعباً دوام التوفيق والتقدم والازدهار



وأعرب عن حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

ومن جانبه أشاد الرئيس بالمستوى المتميز للعلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً حرص مصر على مواصلة تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاتصال مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث اتفق الرئيسان على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين خلال الفترة المقبلة.