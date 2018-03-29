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أسواق عربية
مصر وأبو ظبي تقودان مكاسب معظم البورصات العربية.. وهبوط السعودية
الخميس 29 مارس 2018 08:46 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
خالد بدر الدين
صعدت مؤشرات معظم البورصات العربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الخميس بقيادة مصر وأبو ظبى، وسط أداء ضعيف لبقية أسواق الخليج، بينما تراجع مؤشر السعودية فقط بسبب مبيعات لجني الأرباح، واستقر مؤشر بورصة مسقط دون تغيير عند 4774 نقطة.
ذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية صعد بحوالى 0.8% ليرتفع إلى حوالى 17450 نقطة مع زيادة سعر سهم شركة بالم هيلز للتعمير بأكثر من 9.8% بعد مكاسب لجلستين متتاليتين بأكثر من 15.8%.
وكان مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية الوحيد الذى تعرض لخسارة، اليوم، بانخفاضه بحوالى 0.4% ليهبط إلى 7871 نقطة مع هبوط أسعار الأسهم القيادية، ومنها سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) الذى تراجع بحوالى 0.8%، وسعر سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 1.2%، لكن سعر سهم بنك الراجحي زاد بأكثر من 0.5%.
وكسب مؤشر سوق مال أبو ظبي العام بأكثر من 0.8% ليصل إلى 4585 نقطة مع صعود سعر سهم بنك أبوظبي الأول أكبر مصرف في الإمارة بأكثر من 2.6%.
وارتفع مؤشر سوق مال دبي العام بحوالى 0.6% ليزداد إلى 3109 نقطة مع صعود أسعار معظم الأسهم وتجاوز الرابحون الخاسرين بواقع 26 إلى 7 بقيادة سهم شركة إعمار العقارية القيادي الذى صعد سعره بحوالى 1.4 % كما صعد سعر سهم شركة أرامكس للخدمات اللوجستية 3.3%.
وارتفع مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 0.5% ليتقدم إلى حوالى 6633 نقطة، وصعد سعر سهم بنك الكويت الوطني 2.2% وسعر سهم شركة زين للاتصالات 1.9%.
وزاد مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.2% ليصعد إلى حوالى 8574 نقطة مع صعود سعر سهم مجموعة الدوحة للتأمين 4.7%، ومؤشر بورصة البحرين بنسبة بلغت 0.3% ليرتفع إلى حوالى 1318 نقطة.
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