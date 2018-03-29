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عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
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الارز
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الزيت
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السكر
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المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
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المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
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الفراخ البلدي
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الفراخ البيضاء
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ديك رومي
45.00
بط
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سمك بلطي
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سمك بوري
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اقتصاد وأسواق
تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 650 جنيهًا
الخميس 29 مارس 2018 08:29 م
الذهب 99
أخر الأخبار
الذهب 99
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب تراجعًا بنحو 2 جنيه، اليوم الخميس، فى نهاية التعاملات اليومية؛ نتيجة تراجع أسعار الذهب عالميًّا.
وسجل عيار 21، اليوم، نحو 650 جنيهًا بدلًا من 652 جنيهًا أمس، طبقًا لتصريحات وصفي أمين رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف.
فيما سجل عيار 18 قيمة 557 جنيهًا، وعيار 24 نحو 743 جنيهًا مقابل 745 جنيهًا، وتراجعت الأوقية لتسجل 1323 دولارًا بدلًا من 1330 دولارًا.
وانخفض الجنيه الذهب ليسجل 5204 جنيهات، مقابل 5220 جنيهًا أمس.
أسعار الذهب
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