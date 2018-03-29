تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 650 جنيهًا

عمر سالم









شهدت أسعار الذهب تراجعًا بنحو 2 جنيه، اليوم الخميس، فى نهاية التعاملات اليومية؛ نتيجة تراجع أسعار الذهب عالميًّا.





وسجل عيار 21، اليوم، نحو 650 جنيهًا بدلًا من 652 جنيهًا أمس، طبقًا لتصريحات وصفي أمين رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف.





فيما سجل عيار 18 قيمة 557 جنيهًا، وعيار 24 نحو 743 جنيهًا مقابل 745 جنيهًا، وتراجعت الأوقية لتسجل 1323 دولارًا بدلًا من 1330 دولارًا.



