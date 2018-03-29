جي بي غبور أوتو تعلن أسعار طرازاتها خلال أبريل

أحمد عوض









أرسلت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكلاء سياران هيونداي ومازدا وجيلي وشيري، لشبكة موزعيها، منذ قليل، القوائم السعرية الجديدة لمختلف طرازاتها، التي سيتم تطبيقها اعتبارًا من مطلع أبريل المقبل.





وارتفعت أسعار هيونداي فيرنا بمقدار يتراوح ما بين 2.5 و2.6 ألف جنيه بمختلف الفئات لتصل أسعار فئة "GL MT" إلى 167 ألف بدلا من 164.5 ألف، وصعدت أسعار فيرنا فئة "GLS A/T TInted Glass" إلي 195.5 ألف مقابل 192.9 ألف جنيه.





وسجلت أسعار سيارات هيونداي "أكسنت" ارتفاعًا بمقدار 1.4 ألف جنيه بمختلف الفئات لتصل أسعار الفئة الأولى إلى 259.5 ألف مقابل 258.9 ألف، فيما وصلت أسعار "أكسنت" الفئة الأعلى إلى 280.9 ألف مقارنة ب 279.5 ألف.





وقفزت أسعار هيونداي إلنترا "AD" بمقدار 3 آلاف جنيه لتصل أسعار الفئة الأولى "AT Gl" إلى 306.9 ألف بدلا من 303.9 ألف، كما صعدت أسعار "إلنترا AD" الفئة الأعلى "GlS Fullyloaded" إلى 406 آلاف جنيه مقابل 403 آلاف.





ووفقا للقوائم السعرية؛ ارتفعت أسعار سيارات جيلي ايمجراند 7 فئة " TInted Glass GLS MT" بمقدار 3 آف جنيه- لتصل إلى 183 ألف جنيه مقارنة بـ180 ألفًا.





وصعدت أسعار سيارات شيري "تيجو" إلي 240 ألف مقابل 237.9 ألف، ووصلت أسعار "انفي" 162 ألف مقابل 161 ألف.



