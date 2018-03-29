المركزي : 8.1 مليار دولار مشتريات الأجانب بأذون الخزانة خلال 6 أشهر

سيد بدر

وتراجع صافى الاقتراض الخارجي من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل ليقتصر على صافى استخدام 3.5 مليار دولار بنهاية النصف الأول من 17/ 2018، مقابل نحو 5 مليارات دولار في الفترة المقابلة.