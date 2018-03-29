المركزي يسدد التزامات خارجية بقيمة 3.1 مليار دولار خلال 6 أشهر

سيد بدر



قال البنك المركزي المصري إن صافى التغيير فى التزامات البنك مع العالم الخارجي تراجع ليحقق صافى سداد للخارج بنحو 3.1 مليار دولار خلال النصف الأول من 2017/ 2018، مقابل صافى استخدام بلغ 8.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه.