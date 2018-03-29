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بنـــوك
المركزي يسدد التزامات خارجية بقيمة 3.1 مليار دولار خلال 6 أشهر
الخميس 29 مارس 2018 06:40 م
البنك المركزي
أخر الأخبار
الانتربنك
سيد بدر
قال البنك المركزي المصري إن صافى التغيير فى التزامات البنك مع العالم الخارجي تراجع ليحقق صافى سداد للخارج بنحو 3.1 مليار دولار خلال النصف الأول من 2017/ 2018، مقابل صافى استخدام بلغ 8.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه.
وأشار، في تقرير ميزان المدفوعات، إلى تحقيق فائض كلي بنحو 5.6 مليار دولار خلال النصف الأول من 17/ 2018، مقابل 7 مليارات دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة.
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