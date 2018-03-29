أول تصريح من أسماء حسنى بعد رحيلها من إيتيدا

محمود جمال









كشفت أسماء حسنى، رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" السابق، عن تفعيل نشاط شركتها "وصلة مصر" لتطبيقات الشمول المالى، التى أسستها فى عام 2013، منذ أمس الأربعاء بعد رحيلها من "إيتيدا".





واستبعدت أسماء، فى تصريحات، لـ"المال"، صحة وجود خلافات مع المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات، لافتًا إلى أن رحيلها يرجع إلى انتهاء الدور المكلفة بتأديته خلال الفترة الماضية على صعيد تنفيذ التوجيهات الوزارية والمبادرات الرئاسية الخاصة بتدريب الشباب ومشروع إنشاء المناطق التكنولوجية الجديدة.





وأضافت: تم تعيينى رئيسًا لإيتيدا لمدة عام بداية من يوم 3 أبريل 2016 وأصدر القاضى قرارًا بالتجديد لعام آخر، إلا أننى طلبت من الوزير قبل انطلاق دورة العام السابق من معرض ومؤتمر كايرو آى سى تى العام الماضى الرحيل من الهيئة.





يذكر أن أسماء حسنى تمتلك خبرة فى مجال تكنولوجيا المعلومات ووضع استراتيجيات العمل وتنفيذ المشروعات وإدارة الشركات تزيد على 37 عامًا فى مجال إنشاء شركات شراكة مناصفة مع مجموعة أوراسكوم في مصر والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، وإدارة شبكات الموزعين بالمنطقة العربية لتسويق وتنفيذ المشروعات.





وعملت مع فريق عمل بالبنك المركزي المصري لوضع لوائح تنظيمية لتطبيق منظومة الدفع عن طريق المحمول، ومديرة لتطوير الأعمال بشركة موبينيل.





كما تعد من المؤسسين الأساسيين لشركة Health Insights بفروعها في مصر والإمارات العربية المتحدة والتي تمتلك أكبر برنامج لإدارة المستشفيات يتم استخدامه في دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية باستخدام الكفاءات المصرية.



