وزير الاتصالات يزور مقر أورنج الجديد بالقرية الذكية‎

المال– خاص









قام المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بزيارة للمقر الجديد لشركة أورنج- مصر بالقرية الذكية، برئاسة جان مارك، الرئيس التنفيذي للشركة وقياداتها.





وخلال الزيارة اجتمع الوزير بالإدارة التنفيذية للشركة، وتم استعراض خطط عمل الشركة وإنجازاتها خلال الفترة الماضية والرؤية المستقبلية للتوسع في حجم الأعمال وزيادة الاستثمارات في السوق المصرية.





وتفقّد الوزير مركز تحكم الشبكة الرئيسي للشركة NOC والذي يتم من خلاله رصد كفاءة عمل شبكتها في جميع أنحاء الجمهورية؛ لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية بمستوى احترافي لعملائها. كما استعرضت الشركة على سيادته أسطول الشركة من المحطات المتنقلة Mobile Shelter والتي تقوم من خلالها بتغطية الأحداث والفعاليات الخاصة أو للتدخل السريع في حال وجود شكاوى من كفاءة الشبكة في أي منطقة على مستوى الجمهورية.





وخلال اللقاء تم إطلاع الوزير على نشاط وخطة نشر معامل فاب لاب-مصر FAB LAB-EGYPT التي تدعمها شركة أورنج مصر؛ فهي مساحة للإبداع وتحويل الابتكارات إلى منتجات حقيقية ونماذج أولية؛ وقد تم افتتاح أول خمسة معامل خلال الفترة الماضية.





يذكر أن نشر هذه المعامل بالمحافظات يتفق مع استراتيجية التحول الرقمي المصرية والتي من أهم أهدافها توفير العدالة في التنمية وإتاحة الفرص التكنولوجية لكل فئات المواطنين، ومن أهم محاور العمل بها أيضًا دعم الابتكار والإبداع التكنولوجي وخلق البيئة الداعمة لتوطين التكنولوجيا وتنمية منظومة ريادة الأعمال؛ ويعكس أيضًا رؤية شركة أورنج العالمية بصفة عامة أورنج- مصر بصفة خاصة للاهتمام بدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال محليا.





وأثنى الوزير على التطور الذي شهدته الشركة عقب إطلاق خدمات الجيل الرابع الذي يعد إحدى الخطوات المهمة للتحول نحو مجتمع رقمي لتقديم خدمات متكاملة للمستخدم؛ وأكد أن شركة أورنج هي أحد شركاء النجاح في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأكد المهندس/ ياسر القاضي على كفاءة الكوادر المصرية وقدرتها على الابتكار وتقديم ما هو جديد وداعم لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وشدد سيادته على أهمية دعم وإدماج مبادرات الإبداع التكنولوجي والابتكار في كل استراتيجيات وخطط عمل الشركات، معربًا عن تقديره لتوجه شركة أورنج- مصر نحو توفير مساحات للابتكار للشباب.





من جانبه أعرب جان مارك هاريون، الرئيس التنفيذي لشركة أورنج مصر، عن سعادته بزيارة المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمقر الشركة الجديد، والتي تعتزم الشركة الانتقال إليه خلال أبريل المقبل، مؤكدًا أن هذه الزيارة تأتي تتويجًا لجهود وإنجازات الفترة الماضية، خاصة أن الشركة على مشارف الاحتفال بمرور 20 عامًا على عملها في مجال المحمول بمصر.





وأكد هاريون أن النجاحات التي تحققت في الشركة على مدار تاريخها الطويل لم تكن لتتحقق إلا من خلال فريق عمل الشركة والذي يتمتع بكفاءة ومهنية وحرفية على أعلى مستوى، ودعم المساهمين منقطع النظير، خاصة شركة أورنج العالمية واعتماد الشركة على مورّدين أكْفاء تم اختيارهم بعناية فائقة لرسم مستقبل أفضل لشبكات المحمول في السوق المصرية.





وخلال الزيارة أكدت الإدارة التنفيذية للشركة الأهمية البالغة التي يحظى بها عملاؤها حيث تسعى الشركة لبذل قصارى جهدها لتقديم أفضل الخدمات والحصول على رضا العملاء.





الجدير بالذكر أن شركة أورنج مصر حصلت على شهادة اعتماد من شركة Ookla العالمية لاختبارات لسرعة البيانات التي جاءت مطابقة للمعايير الدولية.



