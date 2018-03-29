الخارجية: نرحب بتوصيات البعثات والمنظمات الدولية لمتابعة الانتخابات

وزارة الخارجية مصر



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أكد السفير حمدى لوزا نائب وزير الخارجية،أن مصر ترحب بالتوصيات التى تقدمها بعثات المنظمات الاقليمية والدولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية وذلك للاستفادة منها فى الانتخابات القادمة.



وقال السفير حمدى لوزا -فى تصريحات لعدد من الصحفيين اليوم الخميس، أن مصر سعيدة بتقرير بعثتى الكوميسا وتجمع الساحل والصحراء بشأن متابعتها الانتخابات الرئاسية.



وأوضح أن التقرير الذى أعد من قبل بعثتى الكوميسا وتجمع الساحل والصحراء لمتابعة الانتخابات الرئاسية تناول العديد من العوامل من التجربة المصرية منها القرارات التى تنظم العملية الانتخابية،بالاضافة إلى الاجراءات التى اتخذتها الهيئة الوطنية والأمن فى محيط اللجان وإدارة اللجان وكذلك متابعة السيدات اللاتى أشرفن على العملية الانتخابية وإعلان نتائج اللجان.



وقال لوزا إن البعثتين أكدتا فى تقريرهما أن الانتخابات المصرية اتسمت بالمصداقية والنزاهة، مشيرا إلى أن هذه الرسالة مهمة للعالم وان البعثة سوف تستفيد من التجربة المصرية فى نقلها إلى دول أخرى، وسيتم مقارنة هذه التجارب فى عدة دول، وسيتم النظر للاستفادة من النقاط الإيجابية فى ناحية توفير الأمن واستخدام التكنولوجيا لسرعة للأداء بالأصوات حيث كان يخرج الناخب بعد أربعة دقائق من العملية التصويتية.



وقال نائب وزير الخارجية أن مصر سوف تأخذ التوصيات بكل جدية والهيئة الوطنية سوف تستفاد منها.. موضحا ان بعثة الجامعة العربية ستعلن توصياتها يوم الاحد القادم.



وأوضح أن تقرير البعثات الدولية المتابعة للانتخابات الرئاسية هى تقارير مبدئية لأن التقارير النهائية لا تصدر إلا بعد إعلان الهيئة العليا للانتخابات عن النتائج الرسمية لعملية التصويت.



ونوه إلى أن البعثة أبدت اعجابها بالمظاهر الاحتفالية التى صاحبت العملية الانتخابية منها الموسيقى فى الشوارع ومظاهر الفرحة لدى المصريين بعكس العملية الانتخابية فى دول أخرى والتى تسودها فيها أعمال عنف .

