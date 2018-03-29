التضامن: قرعة حجاج الجمعيات الأهلية مطلع أبريل

حجاج بيت الله الحرام



المال ـ خاص



أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، إجراء قرعة اختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1439 /2018 خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل بمقر الوزارة.



وقالت الوزيرة في بيان لها، إنه سيتم اختيار 12 ألف فائز يمثلون كافة محافظات الجمهورية من خلال قرعة الكترونية علنية وسيتم اعلان النتائج فور انتهاء القرعة على موقع المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة وعلى بوابة الحج الموحدة وموقع الوزارة.



وأضافت الوزيرة أنه تقدم لأداء فريضة الحج لهذا العام 34 ألف مواطن بعد استبعاد طلبات المواطنين السابق تسجيلهم في حج القرعة بوزارة الداخلية وكذلك استبعاد من سبق له اداء فريضة الحج خلال الخمس سنوات الماضية وسوف يتم اختيار 12 ألف فقط للفوز بتلك الفريضة المباركة لأعضاء الجمعيات الأهلية حيث يتم توزيعها على كافة المحافظات وفقا لنسبة تعداد سكان كل محافظة ويتم الاختيار داخل كل محافظة وفقا لعدد الطلبات المسجلة بكل ادارة اجتماعية.



جدير بالذكر أن مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة برئاسة غادة والى كان قد اعتمد أسعار برامج الحج لعام 2018 للمستويات الأربعة المنفذة لحجاج الجمعيات الأهلية.



وراجع مجلس الأمناء برئاسة الوزيرة برامج الحج المنفذة والتعاقدات المبرمة لموسم الحج، التي انتهت منها الوزارة مبكراً ونجحت في إبرام التعاقدات على كافة الفنادق والخدمات مما ساهم في التعاقد على فنادق بالمنطقة المركزية للحرمين لكل المستويات وبأسعار تقارب العام الماضي.



وأكدت الوزيرة أن أسعار برامج الحج لهذا العام تتراوح نسبة الزيادة فيها بالمقارنة بالعام الماضي في حدود 5% للمستوى الاقتصادي، ونسبة 10% للمستوى الأول موضحة أن الزيادة جاءت نتيجة زيادة قيمة الضرائب التي تم إقرارها من قبل الجانب السعودي على أسعار الخدمات بالمملكة العربية السعودية والتي شملت نسبة 5% لضريبة القيمة المضافة ونسبة 5% رسوم بلدية للفنادق 4، 5 نجوم و 2.5% للفنادق الثلاث نجوم فما أدنى ؛ بخلاف ارتفاع أسعار مواد الطاقة.



وأشارت الوزيرة إلى أنه برغم ذلك فإن أسعار بعض المستويات لم تتجاوز نسبة 5% نتيجة نجاح الوزارة في التفاوض على الأسعار خاصة للمستوى الاقتصادي.



واعتمد مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، أسعار برامج الحج وفقاً للآتي:



الأول فنادق خمس نجوم بساحة الحرم تكلفة اجمالية 96,900 جنيه بزيادة 10 % عن العام الماضي شاملة تذكرة الطيران المحددة بمبلغ 12,100 جنيه.



المستوى الثاني فنادق 4 نجوم بالمنطقة المركزية بتكلفة اجمالية 82,700 جنيه بزيادة 8% عن العام الماضي شاملة قيمة تذكرة الطيران.



المستوى الثالث (الاقتصادي) 3 نجوم بالمنطقة المركزية 800 متر من الحرم بتكلفة اجمالية 72,500 جنيه بزيادة 5% عن العام الماضي شاملة تذكرة الطيران.



المستوى الرابع (الاقتصادي) فنادق مصنفة تبعد عن الحرم بحوالي 1300 متر بالمنطقة المركزية بإجمالي تكلفة 63,600جنيه بزيادة 5% شاملة تذكرة الطيران.



وتشمل جميع الأسعار الذهاب لمطار المدينة أو العودة من المدينة حسب برنامج السفر وتوفير وجبات بالفنادق إفطار وغذاء ووسائل نقل حديثة.