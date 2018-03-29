الصحة: بدء تلقي مقترحات تنمية خدمات مرضى التوحد

التوحد

أحمد صبري



أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن بدء تلقي مقترحات المواطنين بشأن تنمية الخدمات الموجهة لأسر الأطفال المصابين بالتوحد، والخاصة بتقديم الدعم النفسي والاجتماعى لهم، عبر الخط الساخن "08008880700" التابع للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.



يأتي ذلك في اطار الاحتفال باليوم العالمي لمرض التوحد، فى شهر إبريل المقبل، بالتعاون مع الجمعية المصرية للأوتيزم.



وأوضحت الدكتورة منى عبدالمقصود، رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن الخط الساخن يستقبل تساؤلات واستفسارات المواطنين يوميًا من الأحد إلى الخميس، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثامنة مساءً.



وأشارت عبدالمقصود، في بيان صادر عن الوزارة، اليوم الخميس، إلى أنه يوجد استشاري طب نفسي أطفال من الساعة الثانية عشر ظهرًا وحتى الثانية ظهرًا، للرد على الاستشارات النفسية، منوهة إلى الإعلان عن مقترحات المواطنين نهاية شهر إبريل المقبل، ليتم تنفيذها خلال عام 2019.



واستقبل الخط الساخن التابع للأمانة، خلال الربع الأول من العام الحالي، 125 مكالمة منها 96 مكالمة استعلام، و23 استشارة طبية، و6 شكاوى، كانت معظمها من محافظتي القاهرة والجيزة، وتليهما محافظة المنوفية، ثم باقي المحافظات.​