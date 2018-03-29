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بورصة وشركات
70 مليون جنيه من رمكو لتحيا مصر
الخميس 29 مارس 2018 02:25 م
رمكو لإنشاء القرى السياحية 66
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رمكو لإنشاء القرى السياحية 66
رجب عز الدين:
قالت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، إنها تبرعت لصندوق تحيا مصر بقيمة 70 مليون جنيه خلال 2017.
وأضافت - في بيان للبورصة المصرية اليوم الخميس - أن مجلس إدارتها قرر الاكتفاء في حساب التوزيعات على توزيع كل من نصيب العاملين في الأرباح والاحتياطيات القانونية.
وارتفعت أرباح الشركة إلى 273 مليون جنيه فى 2017 مقارنة بنحو 72 مليونا فى 2016.
وأعلنت "رمكو" فى فبراير الماضى عن البدء في تنفيذ مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتكلفة إجمالية تبلغ 12 مليار جنيه (680 مليون دولار).
وقالت الشركة إن المساحة الإجمالية لتلك المشروعات 2.3 مليون متر مربع بنظام المشاركة مع جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة.
ويبلغ رأسمال الشركة 2.4 مليار جنيه، موزعا على 246.7 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم .
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