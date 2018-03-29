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بورصة وشركات
وادى كوم أمبو تبيع قطعة أرض بمزاد علنى بـ 1.5 مليون جنيه
الخميس 29 مارس 2018 02:25 م
شركة وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي
أخر الأخبار
شركة وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي
رجب عزالدين
أعلنت شركة "وادي كوم أمبو" لاستصلاح الأراضي، عن بيع قطعة أرض بمدينة كوم أمبو في مزاد علنى، بقيمة 1.5 مليون جنيه تقريبًا.
وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، إن أن مساحة الأرض تبلغ فدانين و5 قراريط، مشيرة إلى امتلاكها مساحة تبلغ 3734 فدانًا بمركز ومدينة وادي كوم أمبو.
وفازت الشركة فى 18 مارس الجارى، بمناقصة تأهيل ترعة المراشدة من قطاع التوسع الأفقي والمشروعات بوزارة الموارد المائية والري، بقيمة 13.1 مليون جنيه تقريبًا.
وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 212% إلى 5.1 مليون جنيه، خلال النصف الأول من العالم المالى 2017-2018، مقارنة بنحو 1.66 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.
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