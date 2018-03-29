إم .إم جروب تقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين

إم إم جروب

رجب عزالدين



اقترح مجلس إدارة شركة "إم.إم" جروب للصناعة والتجارة العالمية، توزيع أسهم مجانية على المساهمين بواقع ربع سهم لكل واحد أصلي عن العام المالى 2017.



وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، إن مجلس إدارتها اقترح توزيع أسهم مجانية بقيمة 61.3 مليون جنيه على المساهمين، بواقع ربع سهم لكل أصلى.



ووافق المجلس على زيادة رأس المال المصدر من 245.5 مليون جنيه إلى 306.9 مليون جنيه، عبر أسهم مجانية ممولة من أرباح 2017.



وقرر المجلس زيادة حد المساهمة في رأسمال شركة ابتكار للتمويل بحيث لا تتجاوز 200 مليون جنيه، بعد إتمام الإجراءات اللازمة.



وارتفعت أرباح الشركة إلى 339 مليون جنيه خلال 2017، مقابل أرباح بلغت 363 مليون جنيه في 2016.



ويبلغ رأسمال الشركة 396 مليون جنيه، موزعًا على 396 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للواحد.