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بورصة وشركات
نعيم يحدد القيمة العادلة لسهم السويس للأسمنت 52 جنيهًا
الخميس 29 مارس 2018 02:12 م
السويس للأسمنت
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- توقع أداء إيجابي للشركة بالربع الأول في ظل ارتفاع الأسعار
مصطفى طلعت
حدد بنك الاستثمار "نعيم"، القيمة العادلة لسهم شركة "السويس للأسمنت" عند 52 جنيهًا، بزيادة عن 98% عن السعر السوقي بالبورصة، والبالغ 26.3 جنيه، بدعم البيع المنتظر لقطعة أرض وجزء من حصتها في شركة أسمنت بورتلاند طرة للأسمنت – شركة تابعة.
وقال البنك، في ورقة بحثية -وصلت "المال"- إن أداء الشركة خلال الربع الرابع من 2017 تفوق على توقعاته، وارتفعت الإيرادات 15% بدعم ارتفاع أسعار الأسمنت.
وتوقع "نعيم" أداءً إيجابيًا لنتائج أعمال الشركة عن الربع الأول من 2018 بعد ارتفاع الأسعار بين 15 - 20% منذ بداية العام، وزيادة الطلب من جانب مشروعات التنمية العمرانية التي تنفذها الدولة.
وأشار إلى أن الشركة سجلت صافي خسارة بقيمة 705 ملايين جنيه، في الربع الرابع، مقارنة بخسارة قدرها 521 مليون جنيه، في الربع المماثل من 2016، متأثرة بتسجيل بند تكلفة استثنائية بلغ 700 مليون جنيه، تضمنت مصروفات اضمحلال قيمة خط إنتاج شركة طرة.
يشار إلى أن مجلس إدارة "السويس للأسمنت"، قد أقر نهاية العام الماضي بيع حتى 5% من أسهم شركة أسمنت بورتلاند طره، والبالغة 66.12 %، وتعتزم الشركة بيع قطعة أرض تابعة لشركة طرة.
وتأسست السويس للأسمنت في عام 1977، وقد بدأت نشاطها من خلال المصنع الأول الذي تم بناؤه في السويس ثم تبعه مصنع القطامية، بإجمالي استثمارات تصل إلى 1.7 مليار جنيه، وتمتلك السويس للأسمنت شركات السويس للأكياس، وريدى ميكس بيتون.
السويس للاسمنت
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