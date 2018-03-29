300 مستثمر يزورون خريطة الاستثمار يوميا

أحمد عاشور:





أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الخميس، تفاصيل خريطة مصر الاستثمارية، والتى تم تدشينها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمركز خدمات المستثمرين في فبراير الماضى.





واصطحبت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وسائل الإعلام في جولة بمركز خدمات المستثمرين، بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وياسر عباس، رئيس قطاع خدمات المستثمرين، ومالك فواز، مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وقيادات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.





وعرض " فواز" الخريطة التي تضم أكثر من 1000 فرصة استثمارية مكتملة، بالإضافة إلى الإرشادات الخاصة بكيفية تأسيس الشركات والخدمات الإلكترونية والحوافز المقدمة للمستثمرين، وأهم المؤشرات الاقتصادية والمزايا التنافسية للاستثمار في مصر، كما تلقي الخريطة الضوء على قصص نجاح المستثمرين في مصر في مختلف القطاعات.





وأوض أن الخريطة أنحازت منذ إطلاقها على اهتمام المستثمرين، وقام حوالي 10 آلاف مستثمر بزيارة الموقع الإلكتروني خلال فترة البث التجريبي، بمتوسط 300 زيارة في اليوم.





وقال إن الوزارة تلقت خلال أول شهر من إطلاق الخريطة أكثر من 200 طلب من رجال أعمال للاستثمار في الفرص المتاحة على الخريطة، وتم عقد اجتماعات معهم وإعلامهم بالخطوات الواجب اتباعها للاستثمار، سواء عبر وزارة الاستثمار، أو الجهات الحكومية صاحبة الولاية على الفرصة الاستثمارية.





وأكد مالك أن الخريطة الاستثمارية تقدم شرحا وافيا لكل الفرص في كل القطاعات، وتضم قائمة مستقلة خاصة بالفرص الاستثمارية بالمشروعات القومية، وترتبط الخريطة بعدد كبير من المواقع الحكومية، حتى يستطيع المستثمر الحصول على بيانات أكثر تفصيلا، وتتضمن عرضا جذابا للبيانات بأشكال مختلفة، عبر الكتابة والصور والرسوم البيانية والفيديو، ويحتوي موقع الخريطة أيضا على 13 دراسة قطاعية تشرح مميزات الاستثمار، وتضم الخريطة فرص استثمارية متنوعة من كل القطاعات الاقتصادية موزعة على كل محافظات الجمهورية، وكذلك الأراضي المتاحة للاستثمار بالمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية القائمة، وتنويهات عن المناطق المخطط إنشائها ويمكن للمستثمر من خلال الخريطة التعرف على أقرب الخدمات لموقع الاستثمار من مطارات وموانئ ومدارس ومستشفيات ومزارات سياحية، حتى يتسنى له إجراء المقارنة بين الفرص الاستثمارية.





وأوضح أن تم إطلاق الخريطة بالعربية والإنجليزية، على أن تتم إضافة لغات أخرى وفقا للجنسيات الزائرة للموقع، كما يتم التنسيق مع كل الجهات صاحبة الولاية على الفرص الاستثمارية لإدراج الفرص الخاصة بها والمشاركة في تعديل المحتوى المعروض، لضمان استمرارية تطوير وتحديث الخريطة www.investinegypt.gov.eg





وخلال جولة الوزيرة مع وسائل الإعلام، تم عرض أهم منجزات مركز خدمات المستثمرين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2018، و شهد المركز وفروعه بالمحافظات تأسيس 5203 شركات منذ بداية 2018، برأس مال 18.9 مليار جنيه، منها 12 مليار جنيه خلال شهر مارس فقط، الذي لم ينته بعد، مما يوضح الطفرة في إقبال المستثمرين على التأسيس بعد افتتاح رئيس الجمهورية للمركز بشكل رسمي نهاية شهر فبراير الماضي، بالإضافة إلى الخدمات القانونية والفنية والإلكترونية التي يقدمها المركز وفروعه لأكثر من 14 ألف شركة على مستوى الجمهورية، ومركز اتصالات الاستثمار المُجهز للرد علي كل استفسارات المستثمرين من خلال الرقم المختصر 16035.





ويضم المركز ممثلين عن 66 جهة حكومية يعملون وفق أفضل معايير خدمة العملاء، مما ساهم في تقليل المدة الزمنية لتأسيس الشركة لتصبح خلال 24 ساعة، في خطوتين: تقديم المستندات، وتوقيع محضر توثيق عقد الشركة واستلام السجل التجاري والبطاقة الضريبية.





وقال إن الوزارة وقعت بروتوكول تعاون مع مصلحة الشهر العقاري ونقابة المحامين، لتفعيل التوقيع الإلكتروني، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على ترتيب مصر في مؤشر سهولة أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي.





وقدم كريم بدر، مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عرضا عن وحدة مراقبة ومتابعة الأداء بوزارة الاستثمار، الذي يتضمن مؤشرات قياس مدى رضاء العملاء عن خدمات المستثمرين، ومعدل الإنجاز في وحدة متابعة وحل مشاكل المستثمرين.





وقدم كل من عمرو العبد، المدير التنفيذى لشركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال، و يوسف السماع، وإسلام محمد مدير مشروع "فكرتك شركتك" عرضًا عن إنجازات برنامج مسرعات الأعمال (شركتك)، الذي تم إطلاقه في سبتمبر الماضي، حيث قام البرنامج بدراسة 3600 فكرة مشروع تقدم بها الشباب من جميع محافظات مصر، وتم عقد 700 مقابلة شخصية مع أصحاب أفضل أفكار، وتم تنظيم 116 مخيم تدريب لتأهليهم لإدارة الشركات، ثم قام البرنامج بتمويل أفضل 33 مشروعا بقيمة 3.5 مليون جنيه، لتمكين رواد الأعمال من النجاح في أولى خطواتهم العملية.



