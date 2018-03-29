مجموعة CME تعتزم شراء نيكس بقيمة 5.5 مليار دولار

أصول أسهم

خالد بدر الدين



أكدت مجموعة "CME" الأمريكية المشغلة للبورصات، اليوم الخميس، أنها توصلت لاتفاق لشراء مجموعة نيكس البريطانية، التي أسسها مايكل سبنسر، مقابل 3.9 مليار جنيه استرليني (5.5 مليار دولار)، في صفقة ستؤدى إلى ظهور مؤسسة تداول قوية عابرة للحدود.



وقال المساهمون في شركة نيكس للتكنولوجيا المالية، التى تنسق بين مشتري وبائعي السندات وعقود المبادلة والعملات، إنها ستحصل على 500 بنس نقداً لكل سهم في نيكس، و0.0444 سهم جديد في مجموعة "CME" التى تؤكد أن الصفقة ستوسع وجودها العالمي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي.



وتمتلك مجموعة "CME" إحدى أكبر مجموعات إدارة البورصات في العالم، مكتب شيكاجو للتجارة وبورصة شيكاجو التجارية، ويمثل عرضها زيادة قدرها 2.9 % فوق سعر السهم عند الإغلاق أمس الأربعاء، والذي بلغ 972 بنساً، بينما صعد سعر سهم نيكس 30% خلال العام الماضى.



وواجهت محاولات الدمج بين بورصات كبيرة، مثل محاولة دمج بورصة لندن والبورصة الألمانية صعوبات تتعلق بمكافحة الاحتكار في الأعوام الماضية، لكن توسع مجموعة CME بشراء نيكس قد ينال موافقة الجهات التنظيمية والسياسيين بسهولة أكبر.