أسمنت حلوان تدعم مبادرة خليك زى آدم

الشركة ترعى دورة كرة القدم وتشارك فى تكريم الأمهات المثاليات



المال- خاص



تمشياً مع التزامها بدعم المجتمعات المحلية المحيطة بها، وفى إطار جهودها المتواصلة لترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية، يسر شركة أسمنت حلوان أن تُعلن عن قيامها بعدة مشرعات رائدة فى إطار مسؤوليتها الاجتماعية.



قامت الشركة برعاية ودعم فعاليات " مبادرة خليك زى آدم " بحى حلوان، والتى تهدف إلى تنمية الوعى الإيجابى لدى جميع المواطنين بعدم إلقاء المخلفات فى الشوارع، وإقناعهم بالممارسات السليمة والسلوك الحميد.



وشارك فى الحملة اللواء أسامة النحاس، رئيس حى حلوان وعدد من موظفى الشركة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بحى حلوان وعدد من السكان بعمل حملة لرفع المخلفات وتنظيف وتجميل المناطق المحيطة بالمصنع بالإضافة إلى ضواحى حلوان المختلفة.



كما قامت برعاية الدورة التنشيطية لكرة القدم لطلاب المرحلة الابتدائية بإدارة التبين التعليمية، والتى أقيمت فى الفترة من 18 – 21 مارس فى نادى أسمنت حلوان الرياضي، وقد شارك فى البطولة اثنتا عشرة مدرسة.



وشهد المباراة النهائية حضور السيد حمدى عبد الوهاب، عضو مجلس النواب، ولفيف من المسئولين بإدارة التبين التعليمية ومديرى المدارس وعدد من قيادات الشركة. كما حضر المبارة عدد من طلاب المدارس لمؤازرة الفريقين.



وفى الختام قام كل من السيد حمدى عبد الوهاب، والمهندس أحمد رجائي، بتوزيع الميداليات والدروع على اللاعبين أصحاب المراكز الأولى.



ومن جانبه أعرب السيد حمدى، عن خالص شكره وامتنانه لشركة أسمنت حلوان تقديراً لرعايتها لهذا الحث وأيضاً لمساهماتها الجادة فى خدمة المجتمع.



وفى نفس السياق، احتفلت شركة أسمنت حلوان بتكريم الأمهات المثاليات وشاركتهن فى عيدهن بدعمها الاحتفال الذى نظمه نادى كفر العلو الرياضى لاختيار الأمهات المثاليات من كل من كفر العلو وعرب كفر العلو وعرب أبو دحروج وعرب راشد.



وتأتى رعاية الشركة للاحتفال بعيد الأم تقديرا لدورها فى بناء المجتمع، وقد شهد الاحتفال حضور دينا عبدالعزيز، عضوة مجلس النواب، والمهندس أحمد رجائي، مدير مصنع أسمنت حلوان، وشيرى بشارة، رئيسة قطاع الموارد البشرية بمجموعة السويس للأسمنت، وسعد عزت، رئيس مجلس إدارة نادى كفر العلو الرياضي، وباقى أعضاء مجلس إدارة النادى، بالإضافة إلى لفيف من كبار العائلات.



ومن هنا، فأسمنت حلوان تفخر بكونها عضوا أمينا فى هذا المجتمع ولا يسعها سوى أن تجدد عزمها وتواصل جهودها فى هذا الاتجاه مستقبلاً.