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اقتصاد وأسواق
الموازنة الجديدة تتضمن أعلى نمو منذ 10 سنوات
الخميس 29 مارس 2018 11:45 ص
إسماعيل يتسلم مشروع الموازنة من وزير المالية
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إسماعيل يتسلم مشروع الموازنة من وزير المالية
تسلم رئيس الوزراء، شريف إسماعيل أمس، مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة عن العام 2019/2018 من وزير المالية عمرو الجارحى، تمهيدا لتقديمها إلى مجلس النواب قبل 31 مارس الجارى، وفقا للتوقيتات التى نص عليها الدستور، وقال بيان لمجلس الوزراء أن الموزانة تستهدف أعلى نمو يتحقق منذ 10 سنوات.
ومن أبرز مستهدفات الموازنة الجديدة، تحقيق فائض أولى، بدون إضافة فوائد الديون، فضلا عن خفض العجز إلى نحو %8.4 من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، بجانب تحقيق نمو فى حدود %5.5.
وكانت «المال» نشرت أمس، أن الحكومة تدرس عددا من البدائل لإتاحة حزمة مالية مخصصة للحماية الاجتماعية، لمواجهة أعباء الإجراءات الإصلاحية المنتظر اتخاذها فى العام المالى الجديد، مثل رفع أسعار الكهرباء، ومزيد من خفض الدعم عن المشتقات البترولية، ويشار إلى أن الحكومة خصصت مبالغ تصل إلى 75 مليار جنيه فى الموازنة الجارية لذات الغرض، ويوضح الإنفوجراف التالى أبرز مستهدفات الموازنة الجديدة.
شريف اسماعيل
وزارة المالية
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