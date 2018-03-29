المدارس

أحمد اللاهونى



اعتمد طارق شوقى، وزير التربية التعليم والتعليم الفنى، نتائج فتح المظاريف المالية لمناقصة طباعة وتوريد الكتب المدرسية، للعام الدراسى الجديد 2018/ 2019، عند 68.5 مليم مقابل الصفحة 70 جم «4 لون»، و63.5 للأبيض والأسود.



كانت الإدارة المركزية لشئون الكتب، بديوان عام الوزارة، قد أعلنت عن المناقصة فى يناير الماضى، وطرحت كراسة الشروط وملحقاتها بقيمة 500 جنيه، وتأمين إبتدائى 20 ألف جنيه، لكل 50 مليون صفحة، وتم فتح المظاريف المالية لحوالى 77 شركة طباعة، فى مارس الجارى.



وكشفت مصادر مسئولة بغرفة الطباعة، باتحاد الصناعات لـ «المال»، انخفاض العروض المالية المقدمة من جانب المطابع بنحو%10 عن العام الماضى، وتوقعت بدء أعمال الطباعة أوائل أبريل المقبل، بعد تحديد الوزارة للطاقة الإنتاجية لكل مطبعة، وسداد التأمين النهائى.



وأرجع عمروخضر، رئيس شعبة الورق، بغرفة القاهرة التجارية، انخفاض أسعار العروض المالية، رغم زيادات طن الورق، إلى ثبات سعر صرف الدولار بالبنوك، فضلا عن محاسبة وزارة الكهرباء للمطابع، أعضاء الغرفة، بسعر موحد (90 قرش / ك. و. س)، بدلا من الأسعار التجارية التى تتجاوز 90 قرش لكل كيلووات حسب الاستهلاك.



وشهدت أسعار الورق المستورد، زيادة فى يناير الماضى بنحو%15.4 ليسجل الطن 900 دولار فى المتوسط حتى الآن.



وبلغ إجمالى ﻗﻴﻤﺔ مناقصة طﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤدﺭﺳﻰ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟدﺭﺍﺳﻰ الحالى 2017 / 2018، نحو1.9 مليار جنيه، صعودا من ﻣﻠﻴﺎﺭ فى 2016، ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻰ 270 ﻣﻠﻴوﻥ ﻛﺘﺎﺏ.



وشارك فى المناقصة نحو78 مطبعة، أبرزهم «الفا ايجبت»، «الشرطة». الأميرية، دار التيسير، الأشراف، صحارا، العاصمة، دار نهضة مصر، ومطابع المؤسسات الصحفية.



قبلت «التعليم» جميعها سوى مطبعة وحيدة رفضتها الوزارة لأسباب تتعلق بضعف قدرتها الإنتاجية.