بروتوكول بين الاستثمار ونقابة المحامين

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وسامح عاشور، نقيب المحامين، أمس بروتوكول تعاون بين الوزارة والنقابة العامة للمحامين، بشأن تيسير إجراءات منح الموافقات والتصاريح والتراخيص وتفعيل منظومة تقديم الخدمات إلكترونيًا بمراكز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



وحضر التوقيع، المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة وياسر عباس، رئيس قطاع مركز خدمات المستثمرين، وعدد من المحامين والشباب العاملين فى المركز.



وأوضحت نصر أن البروتوكول فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، وتذليل جميع العقبات أمامهم، ورفع كفاءة العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



وذكرت أن البروتوكول يهدف إلى استكمال قاعدة البيانات والمعلومات من خلال تبادل البيانات والمستندات إلكترونيًا فى الاتجاهين، بما يحقق تكاملها وتحديثها، والتحول إلى النظم الإلكترونية المرتبطة بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس إلكترونيًا وما يستلزمه من قبول الدفع الإلكترونى والاعتداد بالتوقيعات الإلكترونية فى أداء تلك الخدمات، وإعداد برامج تدريبية متخصصة للمحامين العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تساعد على رفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم القانونية.



وأوضحت أنه يتم عمل دورات تدريبية للعاملين فى مركز خدمات المستثمرين، ومنهم المحامين بالمركز، والتعرف على تجارب الدول المتطورة فى تقديم الخدمات للمستثمرين.



وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، إنه سيتم تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لوضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف هذا البروتوكول، مشيرًا إلى أن نقابة المحامين ملتزمة بقبول جميع المستندات والطلبات والنماذج الإلكترونية المعتمدة من الهيئة العامة للاستثمار بدلا من الورقية والتى تتعلق بخدمات تأسيس وما بعد تأسيس الشركات، وتحديد البيانات لتكوين قاعدة متكاملة ومحدثة، موضحًا أن النقابة ملتزمة بالحاق ممثل عنها بكل فرع من فروع مركز خدمات المستثمرين تفعيلا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017م.



وأضاف أن الاستثمار أصبح قضية وطنية، مؤكدا وجود إرادة حقيقية من القيادة السياسية لنجاح بيئة الاستثمار تنفذها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مشيرًا إلى أن نقابة المحامين مسؤولة عن إيجاد حلول لأى مشاكل تواجه الاستثمار.



وأوضح أنه سيتم عمل ثقافة مشتركة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ونقابة المحامين من أجل تنمية مشتركة لصالح الاستثمار فى مصر.



وأضاف المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه تم إعداد برنامج تدريبى للمحامين فى مركز خدمات المستثمرين سيبدأ الأسبوع المقبل.



وذكر ياسر عباس، رئيس قطاع خدمات المستثمرين، أن المحامين فى مركز خدمات المستثمرين يقومون بإنهاء العقود للمستثمرين فى نفس اليوم وبشكل سريع.