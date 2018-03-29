البرلمان يناقش قانون أوبر وكريم اليوم

عمرو الجوهرى عضو البرلمان

■ قانونيون: لن يلغى الحكم القضائى.. و«التاكسى» يقترح إنشاء اتحاد للسائقين



ياسمين فواز ومحمود جمال



يعقد مجلس النواب اليوم الخميس، جلسة استماع لممثلى شركات النقل الذكى، أوبر، وكريم، وبينك تاكسى، حول مشروع قانون الحكومة لتنظيم خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، يعقبها اجتماع 4 لجان، هى الاقتصادية، والاتصالات، والخطة والموازنة، والنقل، لبدء مناقشته.



وقال النائب عمروالجوهرى، عضواللجنة الاقتصادية، إنه من المقرر إدارج المشروع بجدول أعمال الجلسة العامة، فى 2 أبريل المقبل.



وأكد النائب خالد حنفى، عضواللجنة التشريعية، أن القانون لن يلغى الحكم القضائى الصادر بوقف نشاط «أوبر» و«كريم»، إلا أنه سيلعب دورا إيجابيا فى جلسات الاستئناف على الحكم ما يفتح الطريق لإلغائه.



وأشار الفقيه القانونى، السيد الجمصى إلى أنه بمجرد إقرار القانون والتصديق عليه من رئيس الجمهورية، ونشره فى الجريدة الرسمية سيصبح ساريا، وتنتهى بذلك القضية المثارة بشأن وقف نشاط الشركتين فى مصر.



وأكد محمود عبد الحميد، رئيس جمعية سائقى ومالكى التاكسى، أن الأخيرة ستتقدم خلال جلسة الاستماع بمقترح إنشاء كيان يضم أصحاب المهنة، تحت مسمى «اتحاد عام سيارات الأجرة فى مصر»، يديره مجلس مكون من 7 إلى 9 أفراد، بعد اعتماد الفكرة من مجلس الوزراء.



ولفت إلى أن من أهداف الاتحاد، إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية بأسماء السائقين، وتطوير تطبيق إلكترونى لطلب سيارات التاكسى، على غرار «أوبر» و«كريم»، مشيرا إلى أن المقترح يوفر مظلة رعاية صحية شاملة للأعضاء، وتأمين إجبارى على المركبات، مقدرا عدد سائقى التاكسى الأبيض فى القاهرة الكبرى، بنحو120 ألف سائق.



كانت «المال» قد انفردت أمس الأربعاء، بالكشف عن الملامح النهائية لمشروع القانون المكون من 20 مادة، منها منح شركات خدمات النقل البرى للركاب بالسيارات الخاصة، أووسائل النقل الجماعى، مهلة لتوفيق أوضاعها لاتتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل به.



كما ألزم الشركات بعدم حواز تشغيل المركبات دون وضع علامة إيضاحية، على أن يصدد قرار من وزير الداخلية بتحديد شكلها، ولونها، ومكان وضعها، وجهة طباعتها، وقيمة التأمين الخاص بها.